Lele Mora su Alberto Matano e il suo amico speciale: “Quando farà coming out si saprà tutto”

Lele Mora ha commentato i rumor sul conduttore tv del programma di Raiuno, La vita in diretta, Alberto Matano e il suo amico speciale sul suo profilo Instagram. Il famoso e potente agente tv e manager ha risposto a questa domanda di un suo follower ‘Perché non escono mai foto di Matano col suo amico speciale?’. Senza filtri e peli sulla lingua Mora ha spiegato: “Perché avrà qualcosa di speciale questo amico. Un giorno lo capiremo. Quando farà coming out si saprà tutto”.

Lele Mora – Foto: Facebook

Proprio su questo argomento Alberto Matano aveva rispedito al mittente i rumor sulla sua presunta omosessualità durante una intervista di qualche tempo fa: “È incredibile come per colpire qualcuno si utilizzi, ancora oggi, l’orientamento sessuale. E trovo ancor più grave utilizzare questi argomenti per occupare in qualche modo spazi mediatici. Non amo categorie, etichette e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato”.

Ha poi rivelato di aver aiutato molto Gabriel Garko durante il concorso Il Più bello d’Italia nel 1986 e di averlo presentato ad Alberto Tarallo perché voleva diventare attore. Non si è voluto esprimere sulla presunta liaison segreta tra Paolo Conticini e Christian De Sica.