Luigi Mario Favoloso e Giovanni Ciacci ai ferri corti: botta e risposta

Luigi Mario Favoloso e Giovanni Ciacci sono ai ferri corti. Il tuttologo e opinionista tv del programma di TV8, Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola ha dichiarato che Elena Morali e l’ex gieffino campano stanno insieme solo per business poiché a suo dire è una “relazione costruita a tavolino per fare pubblicità. Si sono sposati per finta, solo per fare un servizio fotografico”.

Il militante di estrema destra Luigi Mario Favoloso ha duramente stigmatizzato le dichiarazioni di Giovanni Ciacci su Instagram Story.

L’ex fidanzato di Nina Moric ha esordito così: “Nella vita ho imparato a non discriminare le persone per il peso, per l’orientamento sessuale o per il colore della barba, ma affermare che Ciacci sia un cretino mi è ancora concesso? Ma soprattutto solo un cretino può permettersi, senza che nessuno glielo abbia mai chiesto, di sminuire tute le emozioni provate in questi mesi, di sminuire gratuitamente i miei sentimenti”.

Il web influencer ed ex gieffino campano ha poi concluso: “Che la vita, caro Ciacci, possa regalarti un amore come il nostro, così che magari tu possa capire i sentimenti negli occhi degli altri”.