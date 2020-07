Maria Elena Boschi è finita al centro delle polemiche e delle critiche per la sua chiacchierata e romantica storia d’amore molto patinata con il sex symbol Giulio Berruti. Il loro amore con tanto di foto al bacio finisce spesso sulle copertine delle riviste di cronaca rosa.

La loro splendida e bellissima liaison sta creando non pochi malumori all’interno del partito politico dell’ex ministra del Governo Renzi. In particolar modo è proprio l’ex presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi che non approverebbe questa sovraesposizione mediatica della relazione d’amore della sua pupilla.

Lo scoop è stato diffuso da Dagospia. A chiedere chiarimenti alla diretta interessata è Francesco Magnani, conduttore de L’Aria Che Tira, che ha tentato invano di mettere un po’ di pepe nell’intervista: “Io assente al lavoro per la mia vita privata? Gossip infondato – ha esordito stizzita la deputata di Italia Viva -. Io credo che in questo momento di crisi così pesante, cosa succede nella mia vita privata non interessi a nessuno”.

E ancora, nel salotto di La7: “Mi hanno accusato di tutto ma l’unica cosa di cui non sono stata mai stata accusata, neanche da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, è di non lavorare. Che io lavori h24, lo sanno tutti”.

