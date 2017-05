Matrimoni gay, il 64% degli americani è favorevole

Matrimoni gay in America: nuovo record di consensi per le nozze omosessuali negli Stati Uniti! Lo rivela un sondaggio di Gallup, che è stato condotto fra il 3 e il 7 maggio su un campione di 1.011 persone, con un margine di errore di circa 4 punti percentuali. Il 64% degli americani è favorevole ai matrimoni omosessuali, facendo registrare un 3% in più rispetto allo scorso anno.

Aumenta il consenso a favore delle nozze gay anche da parte degli elettori repubblicani. A essere favorevoli sono il 74% dei democratici e il 71% degli indipendenti, ma anche la cifra record del 47% dei repubblicani.

Anche il presidente degli Stati Uniti d’America del Partito Repubblicano Donald Trump era stato molto chiaro in materia di nozze gay, subito dopo la sua proclamazione alla CBS: “I matrimoni gay? Una questione già decisa. E’ legge, c’è una decisione della Corte Suprema, è fatta e a me va bene”.