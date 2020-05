Michael Bublé e Luisana Lopilato esaltano il figlio Noah: “Il nostro supereroe”

Michael Bublé e la moglie Luisana Lopilato hanno esaltato il figlio Noah, che era stato malato di tumore al fegato ed è miracolosamente guarito. Il baby vip è comparso durante una recente diretta Instagram della coppia vip del jet set internazionale ed è la prima volta che si fa vedere dopo la malattia.

Ora Noah ha sei anni ed è apparso al fianco dei genitori vip in un video social immediatamente diventato virale, in cui ha rubato letteralmente la scena a Michael e Luisana durante una diretta dalla loro quarantena in Canada.

Il 44enne cantante, attore e produttore discografico canadese con cittadinanza italiana ha svelato il grande sogno di suo figlio Noah. Qual è il sogno nel cassetto del baby vip?

Il famoso crooner di notevole successo, che nella sua carriera ha vinto 4 Grammy Awards e numerosi Juno Awards, ha rivelato ai suoi follower: “Sapete cosa vuole fare da grande? Non vuole fare l’attore o il cantare, vuole nuotare con gli squali. È lui il nostro supereroe, la nostra ispirazione più grande”.