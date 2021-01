Oriana Sabatini, la fidanzata di Paulo Dybala, rivela: “Credo di essere bisessuale”

Oriana Sabatini, la fidanzata del 27enne calciatore argentino, attaccante della Juventus e della nazionale argentina Paulo Dybala, ha rivelato che crede di essere bisessuale. Già nel 2017, proprio poco prima che si fidanzasse con il fuoriclasse argentino, in un’intervista aveva affrontato la questione, spiegando che “non c’è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non so se sono lesbica e mi piacciono le donne, o se sono bisessuale, però non ho pregiudizi in materia”.

In una sorta di gioco social “vero o falso”, ha risposto sinceramente alle domande o considerazioni fatte dai fan sul suo conto. Così, quando qualcuno le ha chiesto “Sos bisexual“, ovvero “sei bisessuale“, lei ha risposto in tutta sincerità: “Vero? Se proprio devo mettermi un’etichetta, credo di sì”.

La domanda è scaturita probabilmente dopo che nel video di una sua canzone, “Stay or Run“, che parla proprio di un amore saffico, si vede Oriana Sabatini baciare appassionatamente la modella Soledad Alonso.

Il filmato conta oltre 5,5 milioni di visualizzazioni su Youtube.