Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il nuovo mese ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020: Capricorno

Oroscopo molto importante per i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno. L’anno sta per chiudersi in grande stile grazie a Saturno, Mercurio e Giove con un grande successo personale, un’acquisizione o un nuovo progetto inaspettato. Sotto il profilo sentimentale sarà un mese molto intenso e coinvolgente. Chi ha vissuto contemporaneamente due storie, dovrà fare una scelta importante. Periodo positivo per le coppie durature e anche per quelle nuove. Il Sole tornerà nel tuo segno il 21 e toccherà Mercurio in una congiunzione importante che avverrà proprio la notte di Natale. Dal 21 ci sarà più forza fisica grazie a Sole e Mercurio favorevoli. Saranno utili alcuni esercizi di meditazione, a patto che non tu non abbia già aperto le porte a una spiritualità che ti rende più sereno. Questo è stato un anno di crescita, per qualcuno di fortune o ritorni in scena. I prossimi mesi porteranno ancora vantaggi e bisognerà sfruttarli al meglio.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020: Ariete

Dicembre è propositivo e propedeutico per un 2021 ricco di speranze. A fine mese arriveranno buone notizie. Il nuovo anno ti spingerà a fare piazza pulita di tutte quelle situazioni lavorative non più stimolanti e interessanti. Situazione difficile sotto il profilo sentimentale per le coppie in crisi da mesi. Attenzione alle storie del passato che non sono state mai del tutto chiarite, perché potrebbero ripresentarsi momenti di forte agitazione e polemica. Meglio evitare confronti alla fine dell’anno, anche se potrebbero sorgere discussioni tra parenti per questioni legate alla proprietà. Sul piano psicofisico occorre essere prudenti alla fine dell’anno poiché potrebbero sorgere momenti di disagio e nervosismo, soprattutto attorno al 12. Evita di somatizzare i problemi nati sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020: Toro

Non sarà un mese di grandi guadagni, ma di ottime soddisfazioni anche in vista del prossimo anno. Attenzione agli investimenti e ai debiti del passato. Periodo faticoso anche in amore per le coppie durature ma anche per quelle neo sposate per questioni economiche e di responsabilità personali, almeno fino a metà mese. Tutto cambierà a partire dal 15 in poi anche per i single. Piccole fortune potrebbero verificarsi proprio durante le festività. Anche Capodanno nascerà con una Luna favorevole che invita ad amare. Il 2021 continuerà con molte stelle a tuo favore. Attenzione all’alimentazione e all’eccessiva frenesia. Le cure saranno favorite, in particolar modo dal 21.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020: Gemelli

Il 2020 non è stato un anno ricco, ma almeno in questi ultimi tempi di consente di pareggiare i conti. Mese molto positivo e incoraggiante, nonostante un inizio confuso. Le nuove occasioni porteranno fortuna e ci sarà anche la possibilità di tornare a fare quello che avevi interrotto molto tempo fa. Il 14 e il 21 saranno giornate che ti porteranno qualche distrazione di troppo. Sotto il profilo sentimentale è doveroso evitare discussioni e problemi banali e distruttivi. Il 2021 sarà l’anno del grande recupero anche sotto il profilo sentimentale. In alcune giornate sarà quasi inevitabile perdere le staffe o magari sentirsi più spossati e distratti. Meglio evitare i lunghi viaggi. La fine dell’anno porterà maggiore serenità e il 2021 sarà ancora più interessante.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO 2020 DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020: Cancro

L’inizio del mese sarà abbastanza difficile e duro. Dal 17 inizierà una fase di rinnovamento e maggiore tranquillità. Dopo anni difficili, non bisogna di certo mollare proprio adesso. Sotto il profilo lavorativo avrai l’occasione per farti valere a partire dal prossimo anno. La fine del mese potrà essere foriera di buone novità. In amore i cuori solitari potranno fare belle conoscenze. I nuovi incontri saranno più favoriti. Fase di recupero per le coppie in crisi. Attento ad alcuni conflitti in famiglia e ad alcune distrazioni nella seconda metà del mese.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020: Bilancia

Dopo aver investito molto nella tua carriera e dopo alcune perplessità, finalmente riceverai ciò che desideri. Prospettive migliori per imprenditori e lavoratori autonomi. Pertanto è arrivato il momento di cogliere i frutti della tua fatica, ma non pensare solo al lavoro e agli obblighi. Cerca un po’ di spazio per te stesso e la famiglia. Chi ha chiuso una storia, avrà diritto a un riscatto e a una rivincita. Potrai iniziare a pensare alla convivenza o ad altri progetti di coppia per l’imminente futuro. La voglia di riscatto nei sentimenti è altissima. Alcune distrazioni andranno evitate dal 21 al 31. Cerca di stare il più possibile sereno e di recuperare le forze. Non mancheranno le occasioni nel 2021.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020: Leone

La situazione lavorativa non è facile. Non è il momento giusto per fare investimenti azzardati. Cerca di fare tutto con calma, altrimenti rischi anche di perdere qualche riferimento o quattrino. I rapporti sentimentali competitivi saranno in perenne crisi. Attenzione ai terzi incomodi e ai tradimenti. Pace fatta per le coppie stabili che si vogliono bene. Cautela nella salute a causa di polemiche e agitazioni.

OROSCOPO PAOLO FOX NOVEMBRE 2020: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020: Vergine

Non bisogna perdere di vista le nuove proposte lavorative. Una buona notizia potrebbe arrivare attorno a Natale. I grandi impegni iniziati nel 2020 continueranno, bisogna fidarsi del proprio istinto, importanti idee per il tuo futuro. Entro le prime due settimane è opportuno risolvere alcuni problemi, polemiche e discussioni. Le festività sono da vivere in maniera serena, sia Natale sia Capodanno nascono con una Luna estremamente interessante. Dagli inizi dell’anno è cambiato anche il tuo modo di vivere i sentimenti, sei molto più forte, meno influenzabile. Si torna ad amare con più passione e libertà. Attenzione alla seconda parte di dicembre poiché la forza fisica potrebbe essere sottotono. Attorno al 27 devi semplicemente evitare distrazioni.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020: Scorpione

Dicembre potrebbe fare saltare qualche altarino. Dal 19 non metterti contro qualcuno. Occorre tagliare i ponti con persone e situazioni che non ti piacciono più. Un po’ di attenzione con il denaro, a patto che non ricevi aiuti dalla famiglia. Devi dare spazio ai sentimenti. Per le coppie durature e felici è opportuno costruire un futuro molto importante. Le relazioni nate da poco sono più vivaci. Dal 19 anche da punto di vista fisico sarebbe il caso di evitare qualsiasi tipo di distrazione. Ti aspetta un 2021 di scelte importanti, ma anche di grande impegno e lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020: Pesci

Periodo molto fertile e positivo sotto il profilo lavorativo e scolastico per i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci, in particolar modo per i liberi professionisti. Attenzione a non spendere troppo e all’eccessivo stress. In amore si potrebbe discutere tra il 26 e il 28. Molte coppie discuteranno per il denaro o per altre questioni di piccolo conto. La stanchezza si farà sentire nella prima parte di dicembre, ma dal 21 andrà decisamente meglio.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020: Acquario

Mese tutto sommato positivo per i nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Una buona notizia arriverà a fine mese. La stanchezza sarà l’unico lato negativo, ma bisognerà fare attenzione alle finanze e alle situazioni complicate. Chi vive due storie contemporaneamente, ora dovrà prendere una decisione definitiva. Natale sottotono, Capodanno interessante. Per i single ci saranno incontri occasionali e divertenti. Nelle prime due settimane di dicembre occorrerà curare la forma. Bisognerà superare la rabbia e la paura che potrebbero esserci nella tua vita.