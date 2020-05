Oroscopo Paolo Fox Giugno 2020: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2020: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano. Che cosa riserverà il nuovo mese ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2020: Capricorno

Un mese davvero creativo per i nati sotto il segno del Capricorno sotto il profilo professionale poiché Marte sarà in aspetto molto interessante. Sarà un mese di rinascita professionale e personale, non mancheranno risultati positivi. Questo è il mese in cui si faranno grandi scelte e le giornate più interessanti saranno attorno al 17. Qualche soldo in arrivo, un rimborso o bonus che tuttavia non risolve i problemi della vita ma aiuta. Oroscopo molto fertile per le coppie durature che vogliono un figlio o il matrimonio. Le stelle sono forti. Per i single ci sarà la possibilità di conoscere un nuovo amore o amicizia, ma tutto dipenderà da te. Attenzione alle relazioni extraconiugali poiché questo è un anno che vi invita ad essere molto chiari con se stessi e con gli altri. Questo mese è molto utile per recuperare una buona forma fisica, ma non bisogna eccedere nell’alimentazione e negli sforzi. Attenzione alle articolazioni, alle spalle e alle gambe. Bisogna evitare posture errate, soprattutto per chi lavora in ufficio, in quanto potrebbero causare danni nel tempo. Questo è un anno importante per prevenire e curare anche questo tipo di problemi.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2020: Ariete

La voglia di emergere è molto alta, l’ambizione anche, ma bisogna anticipare i tempi prima che Saturno torni in aspetto dissonante. Chi ha un’attività in proprio avrà l’occasione di guadagnare qualcosa, anche se si tratta sempre di profitti che andranno a colmare lacune legate al passato. Tutto è in rivoluzione. Le giornate migliori per avere buone notizie saranno prima del 20. Attenzione ai passi falsi in amore, soprattutto dal 21 al 30. Le coppie nate in questo periodo vivranno l’amore alla giornata e non vogliono fare progetti per il futuro. Venere tornerà in moto diretto a partire dal 25. Problemi finanziari o mancanze di risorse rappresentano l’unico tallone d’Achille per le storie d’amore. I problemi economici e finanziari potrebbero alimentare stress e creare disagio. Dopo i primi mesi dell’anno piuttosto pesanti e difficili, noterai un bel cambio di passo e un netto miglioramento a livello di salute poiché sarà un momento di grande energia e forza. Gola e testa potrebbero affliggerti. Dal 22 maggiore prudenza in tutto.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2020: Toro

Devi riprenderti la tua vita lavorativa poiché è il momento di rimetterti in gioco. Stai creando una tua nuova immagine e una realtà professionale diversa. Potrai fare scelte lavorative importanti nella seconda parte del mese grazie a Giove e Saturno che spingono per i contatti di lavoro. Stelle favorevoli per i sentimenti e la passione, in particolar modo dal 20 grazie al transito molto interessante del Sole. Chi è solo potrebbe vivere relazioni part-time senza fare scelte definitive. Le coppie durature possono pensare a progetti seri: matrimonio, convivenza, famiglia, ecc. Per quanto riguarda la salute, cerca di curare il tuo spirito e prendi più tempo per te stesso con lo scopo di riprendere quota e serenità per recuperare energia. Le giornate attorno al 9 potrebbero essere un po’ troppo pesanti.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2020: Gemelli

Non sarà un periodo ricco, ma avrai tanta voglia di risolvere problemi e sarà un mese molto fertile per chi vuole vivere di idee e creatività. Ci saranno occasioni e opportunità lavorative da non perdere attorno al 10 e al 19. Momenti di forte tensione per chi vuole superare un esame per colpa della dissonanza di Marte il 12, 13 e 19. In amore andrà per il verso giusto, soprattutto per chi vuole fare nuove conoscenze. Bene attorno a venerdì 19. Chi è sposato da poco tempo deve evitare ogni eccesso di critica. Intriganti gli ultimi due fine settimana del mese. Sarà utile mettere un po’ di ordine e fare meno cose contemporaneamente. Le giornate piuttosto stressanti, agitate e ad alta tensione saranno il 5 e il 12. Ma le buone notizie non mancheranno. Il Sole regalerà energia almeno fino al 20.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2020: Cancro

Dopo la fastidiosa opposizione di Saturno, occorrerà sfruttare la novità dato che finora non si può dire che hai avuto agevolazioni a livello professionale. A giugno potrebbero arrivare maggiori risorse e occasioni di rinascita professionale. Chi ha un’attività in proprio sarà più preoccupato per il futuro, anche se si inizia a intravedere un periodo migliore. Il meglio, però, è previsto per la fine dell’anno. L’amore potrebbe avere un ruolo di secondo piano rispetto all’attività professionale. Dopo momenti di agitazione e tensione per le coppie stabili, è tempo di fare programmi a lunga scadenza con il partner. Potrebbero essere favoriti i single, anche se prima di agosto non si concederanno definitivamente. Giugno alimenterà la voglia di mettersi in gioco. Le giornate più caotiche saranno il 14, il 15 e il 21. Prudenza e cautela con l’alimentazione, occorre rilassarsi in questo periodo piuttosto travagliato e particolare.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2020: Bilancia

Questo mese ti obbliga a pensare alle questioni economiche come è un po’ accaduto agli inizi dell’anno, evidentemente alcune scadenze sono più pesanti del previsto. Non è detto che sia un anno povero, però ci sono troppe spese e per molti la precarietà del lavoro dipenderà anche dagli altri, soprattutto se ci saranno ancora da incassare alcune fatture in sospeso. Usa la tua diplomazia per andare avanti ed evita di metterti contro qualcuno che conta. In amore procederà tutto liscio per chi ha situazioni sentimentali stabili. Paradossalmente proprio tu che sei emotivo e sensibile potresti essere tacciato di sembrare da qualche tempo un po’ più cinico e freddo. Attenzione alle storie che nascono per gioco, ai tradimenti poco appaganti, poiché potresti attrarti persone molto diverse da te e al tempo stesso molto difficili da gestire. Il Sole sarà favorevole fino al 20. Devi combattere contro un lieve malessere articolare e una forte stanchezza. Il 21 e il 22 potresti non essere in perfetta forma. Non sei molto contento di quello che stai facendo, poiché stai ritardando una decisione che ti porterà un bel po’ di tormento interiore. Andrà meglio a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2020: Leone

Sarà un mese di riflessione e analisi sotto il profilo professionale. Ma non è ancora tempo di agire. Il periodo giusto per la svolta lavorativa sarà in autunno. Non metterti contro tutti. Se c’è una sfida lavorativa interessante da affrontare aspetta luglio. I sentimenti torneranno ad essere vivaci grazie al transito di Venere. Sarai pronto a vivere nuovi amori. In questo mese dovrai fare una scelta d’amore molto importante. Le coppie che stanno insieme da tanto tempo ritroveranno serenità e stabilità. Sarà un mese di stanchezza e agitazione, soprattutto verso gli ultimi giorni del mese, pertanto sarà utile iniziare una terapia naturale o magari un percorso di meditazione per ritrovare la spiritualità e la voglia di credere in qualcosa di superiore. Ti sentirai molto ispirato.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2020: Vergine

Mese con occasioni importanti sia in affari che a lavoro, ma c’è un certo nervosismo e insoddisfazione che serpeggia nell’aria già dallo scorso mese poiché alcune persone che avrebbero dovuto aiutarti a fare certe scelte si sono defilate oppure tu non sei affatto d’accordo e convinto di quello che ti hanno proposto. Non mancheranno invidie e provocazioni a causa dell’opposizione di Marte soprattutto in queste giornate: 11, 12, 19 e 20. L’amore sarà sottotono per via delle questioni lavorative altalenanti o insoddisfacenti oppure perché vorresti concederti alla trasgressione. Favoriti i nuovi amori. Non è però il momento giusto per le storie parallele, ma occorre chiarezza. Dal punto di vista della salute, la stanchezza e lo stress prenderanno il sopravvento. Più responsabilità hai, e più ti agiti. La fine del mese ti porterà consiglio ed è il momento opportuno per iniziare una terapia o un corso.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2020: Scorpione

Ottimo oroscopo per gli studenti che desiderano superare un esame. Mese interessante per fare un passo decisivo nel mondo del lavoro. Ci saranno interessanti occasioni anche per chi è rimasto senza occupazione durante il 2020. Avanzi una richiesta di lavoro il 12 e il 22 poiché Mercurio sarà favorevole e regalerà energia. Mese di recupero anche sotto il profilo sentimentale. I sentimenti vivranno un periodo di grande interesse con il picco massimo che si raggiungerà ad agosto. Gli amori che nasceranno in questo periodo, potranno essere intriganti e importanti. In questo periodo sei più irascibile del solito. Lo stress e l’agitazione non si faranno più sentire come nei mesi precedenti, diminuirà anche il senso di irrequietudine. Anche se sei uno stakanovista nato, ogni tanto devi cercare di fermarti e riprendere fiato in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2020: Sagittario

Dopo mesi difficili, pesanti e altalenanti, giugno riuscirà a dare maggiori garanzie. Marte sarà in aspetto positivo per tutto luglio. Dopo perplessità e difficoltà, ora è tempo di conferme e rinascita professionale. Massima prudenza attorno al 23. I sentimenti passeranno in secondo piano a causa del lavoro e delle questioni economiche a causa dell’opposizione di Venere, che durerà fino al 7 agosto. Non prendere decisioni importanti in questo mese. Le intemperanze potrebbero infatti inasprire i rapporti d’amore. Nelle coppie più in crisi, giornate come quelle del 12 e del 13 saranno conflittuali e i fine settimana di giugno saranno da tenere sotto controllo. Per quanto riguarda la salute, sarà un mese difficile in particolar modo nei weekend. Ci saranno discussioni pesanti.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2020: Pesci

Mese di cambiamenti e di progetti futuri da implementare. Una ventata di ottimismo ed energia faranno nascere situazioni sempre più interessanti. Il 2020 non sarà un anno di grandi guadagni, ma ti toglierai alcune importanti soddisfazioni professionali. Saranno favoriti i progetti di grande respiro e a lunga scadenza. Periodo favorevole anche per gli studenti. Gli ultimi otto giorni di Giugno saranno importanti per chi vuole comandare, tornare in sella e sconfiggere nemici del passato. In questo mese i rapporti in crisi da tempo verranno messi in discussione per diversi motivi. Giugno è il mese delle verifiche. Le coppie che vivono lontane hanno bisogno di verifiche. Ci sarà molta confusione nel cuore. Inizierà una revisione importante che porterà a vivere un agosto di grande forza. Per quanto riguarda la salute, le giornate utili per ritrovare un po’ di tranquillità interiore e liberare un po’ di rancore e aggressività saranno dal 20 in poi quando il Sole rafforzerà il tuo fisico. Attenzione ai piedi e alle caviglie, che sono da sempre il tuo punto debole. Favorite le iniziative volte al benessere intraprese nelle giornate del 12, 21, 22 e 30.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2020: Acquario

Mese di riscatto e speranza sotto il profilo lavorativo, ma non bisogna alzare troppo l’asticella. Saturno nel segno obbligherà a una revisione dei propri progetti lavorativi. Il 2020 è iniziato male per questioni economiche ma adesso si può fare un po’ di più e meglio. Tempo di passione e amicizie piacevoli per i single o per chi è stato tradito. Emergerà la passione per persone più grandi. Se si chiude una porta, si apre un portone. Attenzione alle giornate dal 23 al 25. Le coppie durature possono pensare a progetti importanti: matrimonio, convivenza e figli. La forma fisica e la vitalità vanno recuperate in questo momento di riflessione profonda in cui è sempre più importante prenderti cura del tuo fisico. Questo è l’anno in cui devi badare più a te stesso, curando qualche problema, come ad esempio l’insonnia che porta stanchezza e agitazione già dal risveglio.