Oroscopo Paolo Fox Luglio 2020: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2020: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano. Che cosa riserverà il nuovo mese ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Paolo Fox a I Fatti Vostri – Foto: Facebook

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2020: Capricorno

Un mese davvero creativo e un clima di grande fervore e animazione per i nati sotto il segno del Capricorno. Sotto il profilo professionale si può iniziare a pensare come programmare l’autunno e fare scelte per le prossime stagioni. Evita discussioni dal 13 al 19. Ci saranno giorni di tensione e stress, poiché tutto sembrerà andare al rallentatore. Ma entro la fine dell’anno potrai ricoprire un ruolo di successo o ricevere una carica importante. In questo mese metterai in secondo piano l’amore per dare più spazio al lavoro e ai soldi. L’opposizione Sole-Mercurio potrebbe procurare momenti di disagio nelle coppie che hanno già vissuto incomprensioni. Attenzione a non esagerare a fine mese. Ci saranno momenti di forte tensione o sviste, ma occorre ritrovare un po’ di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2020: Ariete

Sarà un mese di lotta, ribellione, discussioni e insofferenze. Le giornate più stressanti, faticose e difficili saranno il 6, 13 e 20. Le stelle ti invitano alla riflessione e alla temperanza. Fatti consigliare da esperti per questioni legali o situazioni poco chiare. Andrà decisamente meglio in amore. Sarà un anno meno ricco dal punto di vista economico, ma non dal punto di vista sentimentale. Pertanto non occorre litigare nella coppia se uno dei due non ha più le stesse risorse dello scorso anno. Problemi in corso per chi ha due relazioni parallele e ad agosto potrebbero saltare gli altarini. Per i single a fine mese ci potranno essere incontri molto speciali. Sarà un mese abbastanza critico, quindi concediti una vacanza o una vita più rilassata e serena.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2020: Toro

Le tensioni degli ultimi mesi saranno superate. Mercurio e Sole saranno favorevoli per buona parte del mese e attorno al 14 potrebbe già arrivare una bella risposta sotto il profilo lavorativo. Le proposte lavorative saranno buone e bisognerà mettere da parte pregiudizi, anche se ci sarà da spostarsi o cambiare stile di vita. Un mese interessante per le compravendite e per chiarire questioni relative all’eredità o beni di famiglia. In amore avrai la tentazione di lasciarsi andare a una passione vera, ma dovrai stare attento ed evitare relazioni con persone già impegnate. Non si escludono i ritorni di fiamma. Venere tornerà in aspetto intrigante. Gli amori che nasceranno in questo mese saranno molto interessanti. Per quanto riguarda la salute, cerca di curare il tuo spirito e prendi più tempo per te stesso poiché l’ansia produce disturbi di natura psicosomatica. Le giornate dal 23 al 31 potrebbero essere un po’ pesanti e potrebbe esserci un piccolo calo.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2020: Gemelli

Venere corre nel tuo segno zodiacale da aprile. I progetti e i lavori che dovrai concludere saranno più facili da gestire. Ci potrà essere qualche spesa di troppo tra il 10 e il 12. Non sarà però il periodo giusto per buttarsi in avventure rischiose anche perché bisogna recuperare i soldi persi lo scorso anno. In amore se cercherai una storia part-time sarà sicuramente il momento giusto visto che le stelle sono favorevoli già da aprile. Le nuove storie saranno convincenti, ma ci saranno diverse proposte poiché in questo mese attirerai molte attenzioni anche da parte di terzi incomodi. Grazie a Venere e Marte favorevoli, potrai avere un recupero psicofisico notevole. Le cure saranno favorite dal 17, e ancora di più dal 22. I nervi saranno meno tesi.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2020: Cancro

Non scoraggiarti se luglio porterà momenti di forte tensione, soprattutto nella parte centrale del mese, alcuni accordi andranno rinnovati e non sarà facile gestirli. Dovrai verificare con attenzione da luglio a dicembre ogni accordo con clausole, impegni o vincoli. In amore potresti preferire una relazione part-time, senza fare scelte rischiose per il futuro. Giornate difficili per le coppie durature nelle giornate del 12 e 19 luglio. Ad agosto Venere entrerà nel tuo segno e tutto sarà più facile. La dissonanza di Marte ti renderà un po’ provocatorio, soprattutto se ti sentirai incompreso. Le ultime tre domeniche del mese saranno da vivere con molta prudenza anche a livello fisico. Importante evitare distrazioni e situazioni conflittuali.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2020: Bilancia

Alcune situazioni professionali saranno da chiarire. Si verificheranno dei tira e molla nei rapporti di lavoro. Sarà necessario ridimensionare le uscite ed evitare qualsiasi tipo di esagerazione, prudenza negli investimenti, spese per la casa o ufficio. Stelle più morbide dopo il 22 quando sarà possibile sviluppare nuovi progetti con altri collaboratori e soci. Cambierai aria per volontà tua o del destino. In amore se ci sono due storie in ballo, è arrivato il momento di decidere. Questo mese non permette trasgressioni. Venere sarà ancora favorevole, ma a luglio le decisioni di lavoro e le questioni economiche saranno in primo piano, tanto che potresti finire per discutere con chi ami. Sarà importante programmare una bella vacanza dopo il 22. Sarà un mese ad alta tensione. Attorno al 20 massimo prudenza. Le preoccupazioni non saranno del tutto superate. Si potranno iniziare anche efficaci cure ricostituenti. Un controllo a metà mese.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2020: Leone

Un mese di recupero sia fisico sia sentimentale grazie a Venere e Marte. Sarà meglio muoversi subito e comunque prima di novembre per questioni di carattere patrimoniale o finanziario. Le giornate di grande interesse saranno quelle di inizio mese e il 13. L’ingresso del Sole nel segno zodiacale a partire dal 22 rafforzerà ancora di più l’ipotesi che saranno giornate utili per ricevere buone notizie. I cambiamenti sono dietro l’angolo. Mese interessante, soprattutto dopo il 22, anche in amore grazie al transito di Venere. Da qui fino agli inizi dell’autunno ci sarà una grande voglia d’amare. Chi vive un amore stabile, potrebbe approfittarne per fare scelte importanti. Paure e timori devono essere dissipati, ma per fortuna sei una persona molto forte e coraggiosa. Marte sarà in ottimo aspetto e aiuterà il recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2020: Vergine

Marte non sarà più contrario e alcuni accordi potrebbero essere già sottoscritti alla fine di giugno o a luglio, in particolar modo attorno a metà mese. Gli studenti che dovranno sostenere esami saranno favoriti e i più preparati potrebbero ricevere una proposta di lavoro subito dopo l’esito positivo di un esame o fare praticantato in altre città. Cielo molto utile per i laureati e per quelli che devono assumere nuove responsabilità. I cambiamenti saranno validi e utili. Dovrai mettere a fuoco la tua situazione sentimentale facendo più chiarezza. Non arrabbiarti inutilmente o non pretendere cose impossibili. In genere la Vergine ha sempre bisogno di molte sicurezze ed è molto esigente. Emozioni forti potranno nascere già dalla fine del mese. Sono mesi di forte stress e tensione. Concediti una vacanza e prova qualche esercizio di rilassamento che ora potrà essere potenziato dall’ottimo transito di Giove e Saturno.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2020: Scorpione

Ottimo oroscopo per studenti e lavoratori grazie a Mercurio e Sole favorevoli. Il 9, 10 e 20 potranno essere giornate molto importanti. Novità in vista per i liberi professionisti. Mettersi in proprio potrà essere la scelta giusta in vista dell’autunno, ma attenzione ai soldi che saranno sempre troppo pochi. Per le coppie in cui ci sono stati problemi di recente, ci sarà più capacità di reazione e voglia di stare insieme. Per le coppie più problematiche e già ossidate da tempo, ci potrebbero essere delle rotture anche definitive. Attorno al 14 ci potranno essere momenti di intolleranza. Andrà meglio per chi desidera un amore part-time. Le cure saranno favorite il 9 e il 20. Siccome lo Scorpione perde con una certa facilità l’ottimismo, è opportuno frequentare persone positive per ritrovare quell’ottimismo che è innato.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2020: Sagittario

Grazie all’ottimo aspetto di Marte, tornerai ad essere protagonista nel mondo del lavoro. La fase più importante andrà dal 22 al 31. Dovrai avere le idee chiare ed evitare di fare più cose contemporaneamente. Occupati di progetti a lunga scadenza, ma se desideri qualche cambiamento importante e radicale dovrai muoverti entro la fine dell’estate. Giove transiterà nel settore che rappresenta i guadagni. Saranno più attivi e fortunati coloro che lavorano a progetto e a chiamata oltre agli artigiani e ai liberi professionisti. Periodo di confusione in amore sia per le coppie di lunga data sia per quelle più recenti a causa di distrazioni e attrazioni extraconiugali. La seconda metà dell’anno è migliore per i sentimenti. Una bella energia sarà concentrata verso la fine del mese. Sarà bene iniziare le cure di tipo estetico e depurativo il 30 o 31. Il Sagittario ha voglia di sentirsi attraente e affascinante.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2020: Pesci

Mese di cambiamenti e di progetti futuri da implementare sotto il profilo professionale. Una ventata di ottimismo ed energia faranno nascere situazioni sempre più interessanti. Periodo favorevole per i creativi, scrittori, musicisti e artisti in genere. Il 9 sarà la giornata giusta per fare richieste. Ultimo mese con Venere in opposizione. Per le relazioni lunghe sarà ancora in corso una revisione. Da agosto tutto sarà più facile. Oroscopo difficile per le coppie nate di recente. Agosto sarà il mese delle nuove emozioni e sarà utile per pensare a un futuro diverso. Il 17 e il 18 saranno giornate un po’ troppo pesanti a causa di distrazioni e disattenzioni. Troppo stress potrebbe causare difficoltà al fisico. Le giornate giuste per far partire cure, terapie e diete, dietro il consenso del medico, saranno quelle successive al 19. Fatti consigliare da uno specialista se vuoi perdere qualche chilo e cerca di seguire un’alimentazione più sana.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2020: Acquario

Mese di vitalità e responsabilità sotto il profilo lavorativo grazie all’ottimo aspetto di Marte. Ma non fare più di quello che puoi. Devi evitare di mettere sotto stress il tuo fisico. Chi lavora in proprio, deve tenere in piedi l’attività nonostante qualche brutto contraccolpo o calo finanziario. La prima parte del mese sarà quella giusta per fare affari e incontri importanti. Per le coppie durature, ci sarà un’idea progettuale da sviluppare e portare avanti. Venere proteggerà le nuove relazioni. Le emozioni non mancheranno in questo periodo dell’anno. Grazie al buon aspetto di Marte e Venere, le cure saranno favorite dopo il 19. Bisogna però invertire la rotta: bisogna fare più per se stessi che per gli altri altrimenti la malinconia e l’insoddisfazione potrebbero diventare una costante.