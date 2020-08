Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2020: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2020: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano. Che cosa riserverà il nuovo mese ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2020: Capricorno

Oroscopo molto importante per i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno grazie al transito positivo di Giove, Saturno e dal 22 anche un Sole estremamente favorevole. In arrivo qualche soldo in più o una vertenza positiva. Massima prudenza con i capi e in particolar modo con i segni dell’Ariete e della Bilancia. Mese utile per chi deve vendere o acquistare, purché le cifre siano di mercato. In amore si possono superare piccole divergenze e diffidenze senza grossi problemi. Ottobre è molto interessante per chi vuole sposarsi o pensare di avere un figlio. Per quanto riguarda la salute sarà opportuno stare attenti a bruciori allo stomaco e all’intestino delicato. L’aspetto negativo di Marte potrebbe causare irritazioni cutanee, attenzione anche a non stancarsi troppo per evitare qualche fastidio causato dallo stress. Occorre evitare un eccesso di nervosismo da scaricare nel più breve tempo possibile.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2020: Ariete

Nuove e avvincenti sfide professionali all’orizzonte grazie al transito nel tuo segno. Alcune giornate come il 16 e il 22 potrebbero causare qualche squilibrio e momenti di difficoltà nel rapporto con sottoposti o capi. Chi è single potrebbe sentirsi in balia dei venti. I cuori solitari potrebbero fare incontri intriganti, ma senza lasciarsi andare, nonostante l’Ariete sia un segno piuttosto volitivo, forte e decisivo. Il 2020 mette a dura priva tutte le relazioni. Le coppie stabili e forti non avranno grandi ripercussioni. Attenzione ai tradimenti perché questa incertezza potrebbe portare a vivere un amore parallelo solo per prendersi una rivincita inutile e infruttuosa. Per quanto riguarda la salute cerca di fare qualcosa in meno e concediti momenti di relax, svago e divertimento così non dovrai sempre e comunque pensare al lavoro e subire lo stress che ti circonda.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2020: Toro

Dopo un settembre faticoso, ottobre permette di valutare tutto con più attenzione ma occorre avere prudenza nell’amministrazione delle proprie finanze. Occorre evitare polemiche e vertenze sul lavoro. Questo è il mese giusto per fissare le nozze o andare a convivere, se non sono state già fatte durante l’estate. Venere aiuta i nuovi sentimenti. Questo mese alimenta la voglia di liberarsi da tutto ciò che crea fastidi, persino una separazione potrebbe essere liberatoria. Dopo un calo psicofisico a settembre, a ottobre bisogna sfruttare l’aspetto favorevole di Giove. Mese di maggiore stabilità e miglioramenti in vista.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2020: Gemelli

Il 2020 non è stato un anno ricco, ma almeno in questi ultimi mesi consente di pareggiare i conti. Mese molto positivo e incoraggiante, poiché consente di superare tensioni provocate da difficoltà burocratiche e legali. Le coppie in crisi da tempo rischiano di esplodere una volta per tutte. La maggioranza delle coppie, soprattutto quelle più forti e stabili, supereranno questo periodo di alti e bassi. Ottobre metterà a dura prova tutte le coppie, ma quelle che usciranno vincenti da questo particolare mese saranno ancora più forti da novembre. Eventuali cure iniziate in questo mese non avranno esito immediato. Proverai fastidi e disagi in queste giornate: 13, 14, 19 e 20.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2020: Cancro

Mese duro, difficile e travagliato per i nati sotto il segno zodiacale del Cancro. Sono aumentate tasse, mutui e prestiti. Far fronte a tutti i problemi di lavoro non è affatto facile. Però bisogna avere molta pazienza perché la svolta è dietro l’angolo. Il 2021 sarà un anno di liberazione e soddisfazione personale dopo tante umiliazioni, sconfitte e amare delusioni lavorative. Dal punto di vista sentimentale, le cose andranno decisamente meglio. Mese caldo, sentimentale e passionale. Però occorre evitare amori a distanza o “social”, in quanto è necessario abbracciare e avere accanto l’amore. Progetti di coppia è meglio posticiparli ad anno nuovo. Torna l’energia con l’avvicinarsi della fine dell’anno. Devi tenere alta la vitalità, nei momenti di stress, soprattutto attorno al 16, sarà bene stare lontani da complicazioni e distrazioni.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2020: Bilancia

La lunga opposizione di Marte porterà ancora qualche disagio a livello emotivo, ma più ci avviciniamo alla fine dell’anno e più arrivano opportunità. Periodo faticoso e di gavetta per i giovani. Introiti e guadagni dopo il 26. Dopo un periodo di forti tensioni sia in famiglia che in amore, è tempo di pensare con ottimismo al futuro soprattutto per le coppie più solide e durature. Per i single occorre sapere che dal 28 Venere entrerà nel segno. Momento di agitazione e stress dall’8 al 17. Il recupero psicofisico si avrà successivamente, dopo il 22.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2020: Leone

Mese ad alta “tensione”. Non mancheranno provocazioni, stress e litigate sul lavoro. Meglio evitare e non fare programmi futuri. Ottobre sarà un mese di ordinaria amministrazione sotto tutti i punti di vista. Periodo difficile anche per quanto riguarda il lato sentimentale. I problemi lavorativi rischiano di logorare i rapporti in amore. In questo mese ci sarà meno energia e potresti sentirti sotto pressione e con un po’ di tensione addosso a causa delle numerose provocazioni provenienti dall’esterno.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2020: Vergine

Questo mese può coronare un piccolo sogno lavorativo, in particolar modo per chi da tempo ha già investito e fatto qualcosa in più. Occorre però essere diplomatici e tranquilli nei rapporti con il proprio capo, colleghi, collaboratori o soci. Anche l’amore beneficerà dell’ingresso di Venere nel tuo segno zodiacale a partire già dal 2. Potrebbe arrivare una bella notizia alla fine dell’anno ed è il momento giusto per vivere una grande storia d’amore. Superai senza grossi problemi e sforzi alcune difficoltà che sorgeranno durante la prima metà del mese. Possibili cure per i denti. Cura un po’ di più l’intestino e l’alimentazione. Sempre consigliata la palestra per scaricare tensioni e nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2020: Scorpione

Con fatica si riparte. Cielo di buone occasioni con Mercurio in aspetto favorevole. Ti aspetta un periodo di grande lavoro. Le occasioni migliori ci saranno dal 22 al 30 grazie all’ingresso del Sole nel tuo segno. Non bisogna però fare scelte economiche azzardate, ma serve parsimonia. Tempo dell’amore per i single soprattutto durante i primi weekend del mese. Le coppie in crisi da tempo potrebbero mettere la parola fine al loro rapporto. Dopo mesi di lotta e stress, i separati potranno trovare un accordo. Ottobre ravviverà il desiderio e rafforzerà la sessualità. Periodo di grande forza ed energia soprattutto dal 22.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2020: Sagittario

Proseguirà l’andamento positivo sotto il profilo lavorativo. Nuove iniziative in vista, ma anche un possibile nuovo lavoro all’orizzonte. Si supereranno problemi e ostacoli burocratici. Nessun problema sentimentale per le coppie stabili. Diverso il discorso per chi mantiene due relazioni parallele. Problemi e polemiche potrebbero nascere il 7, l’8, il 14 e il 26. Momenti di tensione per le coppie in crisi da tempo. Le storie che nasceranno in questo periodo saranno folgoranti soltanto all’inizio. Per i single vanno bene le avventure in questo periodo. Rispetto agli ultimi mesi ci sarà molta più forza, ma non mancheranno momenti di stanchezza il 7, l’8 e il 26.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2020: Pesci

Periodo molto fertile e positivo sotto il profilo lavorativo e scolastico per i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci grazie all’ottimo aspetto di Giove, Saturno e al passaggio della Luna. Le giovani coppie devono risolvere un problema pratico legato alla casa o ai soldi. Nessun problema per le relazioni occasionali, basta non prenderle troppo sul serio. Cali di prestazione a ottobre a causa di un dispendio di energie nell’ambito lavorativo. Miglioramento in vista dal 22 con il Sole favorevole. Cerca di essere sempre calmo altrimenti alcune giornate, come quelle del 13 e 14, potrebbero diventare complicate.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2020: Acquario

Le opportunità di questo periodo meritano la tua attenzione perché potrebbero provocare quella svolta che aspettavi da tempo. Però è richiesta una speciale cautela nelle questioni di carattere finanziario. Da un punto di vista professionale non bisogna abbandonare le nuove esperienze. Per quanto riguarda l’amore, chi ha una bella storia vuole legalizzarla, mentre, chi è single non vuole impegnarsi fin quando non trova la persona giusta. Ora l’Acquario è più prevedibile, calcolatore, programmato e meno distratto oltre che attento osservatore… e persino più geloso. La forma fisica sarà sostenuta da stelle importanti. Solo gli ultimi 9 giorni di ottobre saranno sotto pressione. Chi è stato male noterà un miglioramento a partire dal 17. Tornerà un po’ di insonnia e bisognerà curare la tensione nervosa.