Solange morto per malore a 68 anni: addio al sensitivo della tv

Solange è morto a causa di un malore all’età di 68 anni a Collesalvetti (Livorno). Alcuni giorni prima si era recato in ospedale per problemi glicemici, venendo dimesso il giorno stesso. Il sensitivo e noto volto televisivo livornese Paolo Bucinelli è stato ritrovato morto nella sua abitazione. A trovare il corpo i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici di Bucinelli che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono.

Solange – Foto: Facebook

Una volta arrivati a casa gli amici hanno provato a chiamarlo e hanno sentito suonare il cellulare da fuori la porta, a quel punto hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che una volta entrati nell’abitazione hanno trovato il cadavere sul divano. Il medico del 118 intervenuto sul posto con i carabinieri ha confermato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali.

Inizió la sua lunga carriera negli anni ottanta come sensitivo. Sempre negli anni Ottanta incise alcuni 45 giri come cantante, tra i quali Ma che bandiera è questa qua e Palline colorate. Negli anni Novanta partecipò alle trasmissioni La sai l’ultima?, Casa per casa (su Rete 4, con Patrizia Rossetti) e Buona Domenica e, nel 1997, scrive il libro Rompi Solange e trovi Paolo.

Solange si sposò nel 2001 con Veronica, di origine siciliana. Nel 2004 prese parte alla prima edizione del reality La fattoria, condotta da Daria Bignardi e pubblicó il libro Io, Solange, vi insegno a leggere la mano e…. Nel 2006 incise il singolo Sole, Sole Solange. Nel 2007 tornó in tv partecipando al programma televisivo di Italia 1 Distraction; nello stesso anno ottiene una piccola parte, interpretando sé stesso, nel film Matrimonio alle Bahamas.

Nel 2014 sostenne pubblicamente il matrimonio tra persone dello stesso sesso protestando nei confronti del ministro dell’Interno Angelino Alfano indossando un abito da sposa. Sempre nel 2014 fece coming out affermando di avere una relazione sentimentale con un architetto romano. Nel dicembre dello stesso anno partecipò come concorrente al lancio del quiz televisivo di Pupo sul canale Agon Channel.

Il 13 novembre 2018 Solange, ospite del programma Domenica in, condotto da Mara Venier, litigò in maniera accesa con il mago Otelma.

Negli ultimi anni Solange stava conducendo una trasmissione su 50 Canale, una rete locale pisana, dove dispensava consigli agli spettatori che telefonavano da casa.