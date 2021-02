Uomini e Donne, Nicola Vivarelli rivela: “Penso ancora a Gemma Galgani”

Uomini e Donne, ultime news e gossip. L’ex cavaliere del trono over Nicola Vivarelli ha rivelato di pensare ancora alla dama torinese Gemma Galgani. Sirius è assente da diverse settimane dal dating show di Uomini e Donne in quanto i suoi impegni come Ufficiale della Marina Mercantile lo hanno portato attualmente oltreoceano. Ma chissà che bel toscano non possa tornare e decidere di riprovare con la dama torinese, soprattutto dopo la recente delusione di Gemma e l’amaro epilogo amaro con Maurizio.

“Penso ancora a Gemma Galgani – ha detto Nicola Vivarelli a Uomini e Donne Magazine -, è stato un percorso che non dimenticherò. Ci sono affezionato e spero di vederla al mio rientro”.

“Vorrei avere accanto una donna – ha svelato Nicola Vivarelli – e magari un figlio”. L’ex cavaliere ha ammesso di seguire le vicende di Gemma, pur trovandosi a tanti km di distanza: “Lei è molto sensibile. Non giudico Maurizio. Bisogna essere sempre sinceri”.

Sull’ultima dama frequentata invece da Nicola, Veronica De Nigris, il bel marinaio toscano è stato invece molto sincero: “Non ci penso mai a lei”.

