Wanda Nara e il marito Mauro Icardi hanno mostrato il loro lussuoso attico milanese da 5 milioni di euro comprato lo scorso anno. La sfarzosa dimora italiana della ricca, potente e influente coppia vip argentina del jet set internazionale è situata all’interno del complesso Giardini d’Inverno firmato dalla Caputo Partnership International.

La casa dei sogni di Mauro Icardi e Wanda Nara è nel palazzo di via Pirelli 33, a due passi da Porta Nuova e dalla Biblioteca degli alberi, ma soprattutto a solo cinque minuti dalla sede dell’Inter.

Il super attico non è ancora pronto a causa della pandemia da Covid-19. Nella lussuosa dimora milanese ci sono: wi-fi in tutto l’edificio, demotica di Livello 3 negli appartamenti, con la possibilità di controllo da remoto, utilizzo di geotermia e di pannelli fotovoltaici. Poi una zona wellness con tanto di palestra e Spa e una piscina panoramica al quinto piano. Ci saranno spazi per eventi e zone verdi interne.

Molto presto Icardi e Wanda Nara lasceranno l’altra bellissima casa nel quartiere San Siro per questa nuovissima e lussuosa casa.