WhatsApp in incognito: ecco alcuni trucchi e tecniche per nascondere accessi e attività ai tuoi contatti. Questa applicazione viola la nostra privacy per quel che riguarda i “movimenti” che facciamo sulla piattaforma di messaggistica istantanea.

Whatsapp – Foto: Pixabay.com

Inoltre è possibile vedere l’ultimo accesso di una determinata persona e attraverso le spunte blu capire se ha letto un determinato messaggio oppure no. Queste impostazione si possono però disattivare.

Che cosa occorre fare? Ci sono diversi metodi. Eccone alcuni: disabilitare la connessione wi-fi o quella dati dello smartphone. In questo modo mentre nella parte superiore comparirà la scritta “In attesa di rete”, sarà possibile scrivere ogni genere di messaggi che poi potranno essere inviati in qualsiasi momento, non appena verrà ristabilita una connessione. Lo stesso risultato si avrà con la modalità aereo: basta cliccare invio e, fino a quando non ci sarà una nuova connessione, l’invio del messaggio resterà in attesa, con l’icona dell’orologio.



Un altro metodo riguarda la lettura dei messaggi dalle notifiche che compaiono sullo schermo, senza entrare direttamente nell’app. Inutile dire che questa tecnica è abbastanza conosciuta. Tutti l’hanno fatto almeno una volta.