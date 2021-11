Barbara d’Urso senza trucco, prima e dopo: la foto pubblicata da Jimmy Ghione scatena il gossip

Barbara d’Urso senza trucco e senza luci, prima e dopo: la foto è stata pubblicata dall’inviato di Striscia la notizia Jimmy Ghione sul suo profilo Instagram. Il post social dell’attore e personaggio tv è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Quando salta la luce”. Il prima e dopo di Barbara d’Urso ha prontamente scatenato il mondo del gossip e il popolo del web. Lo sfottò di Jimmy ha innescato tante reazioni.

Barbara d’Urso con e senza i fari – Foto: Instagram

«L’aspetto delle donne non dovrebbe mai essere oggetto di questo tipo di confronti e risate! Cerchiamo di evolvere!», ha tuonato un utente. «Trovo questo post pietoso anche se non amo la d’Urso. Lei è un piccolo, piccolo uomo», un’altra critica feroce sotto al post. E altri ancora: «Barbara è falsa come i soldi del Monopoli».

In difesa della conduttrice tv di Pomeriggio 5 si è schierato pubblicamente e apertamente uno dei suoi opinionisti storici, Roger Garth: «Con quella luce e quella posizione verrebbe male chiunque dai, io vengo anche peggio. Barbara è bella al naturale e non rifatta, ci metterebbero la firma milioni di donne secondo me. Poi il tempo purtroppo ci punisce a tutti . P.S. anche tu sotto la doccia in palestra, ormai sei un po’ penzoloso eh…».

L’influencer e blogger Deianira Marzano è stata molto dura contro Jimmy Ghione e ha difeso a spada tratta l’attrice e conduttrice tv campana Barbara d’Urso: «Dovresti vergognarti per questo gesto. Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani. Intendo a livello lavorativo. Anche perché posso assicurare che Barbara è una donna bellissima».

Stefania Petyx, altra famosa inviata del tg satirico di Antonio Ricci, ha scritto: «Senza Photoshop solo il bassotto viene bene». Il dj Ringo ha commentato: «Cattivello». Finora l’ex dottoressa Giò non ha commentato.

Il caso continua a far discutere sul web, e voi che cosa ne pensate?