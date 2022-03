Body Burning è il nuovo singolo di Osvaldo Supino: significato e video

Body Burning è il nuovo singolo di Osvaldo Supino. Il brano segue il successo di Don’t Hold Back e Lights Down Low, classificati in prima posizione nella LGBTQ Global Chart e premiati con entusiastiche recensioni da alcune delle testate musicali internazionali più autorevoli.

Body Burning di Osvaldo Supino: il significato

Scritto da Osvaldo insieme a Ili (X Factor UK) e co-prodotto con Riley Smith “Body Burning” è un’irresistibile bomba pop, estremamente sexy con prepotenti influenze house dance. “Parlo del ritorno a vivere, a sognare di nuovo, e a goderci a pieno ciò che ci spetta”- dichiara Osvaldo “Gli ultimi mesi in particolare, sono stati per me come delle montagne russe tra picchi di cose bellissime e perdite importanti che faccio fatica ad accettare. Però bisogna provare a rialzarsi, rimettersi in gioco e di questo parlo in questa nuova canzone. La musica e la danza per me sono ossigeno, sono un’esigenza, e questo è il motivo per cui questo sono qui con questo nuovo progetto”.

L’uscita di “Body Burning” non è fine a sé stessa ma parte del nuovo album, il quinto di inediti in lingua inglese dell’artista previsto in uscita a fine anno “In un momento in cui tutto è tanto veloce, voglio portare i miei fan a vivere con me la costruzione di questo disco, pezzo dopo pezzo, singolo dopo singolo.”

Body Burning anticipa inoltre “Me Quema” la versione in Spagnolo in uscita l’11 marzo a testimoniare la nuova importante connessione con il pubblico latino che proprio il mese scorso l’ha premiato come Best International Artist agli Hispanic Celebrities Awards di Miami: “mi fanno sentire come se fossi parte di loro e questo credo sia la dimostrazione più grande di affetto e rispetto che si possa mai ricevere.”

Ad oggi Osvaldo Supino è il riferimento per il pop dance prodotto nel nostro Paese, un vero e proprio fenomeno dalle radici italiane ma dal respiro del tutto internazionale. Detiene il record come unico italiano nominato 3 volte consecutivamente ai BT Digital Music Awards in UK, unico italiano vincitore di 2 LAIFFA Awards di Los Angeles, è tra i soli 4 italiani intervistati dalla CNN insieme a Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Il Volo. Tra i premi ricevuti: 2 Nickeclip Awards, 1 Renaissance Award, Premio Unicef, Premio Mei artista rivelazione e 1 Non Violent Film Festival Award, Premio Eccellenza Pugliese Nel Mondo consegnato dalla Regione Puglia e dal dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Body Burning di Osvaldo Supino: il video