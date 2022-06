Brad Pitt dopo il divorzio da Angelina Jolie ha smesso di bere, fumare e ha trascorso un anno con gli alcolisti anonimi. A GQ ha raccontato che sta cercando di riflettere con attenzione sul proprio futuro e sul percorso che vuole tracciare per le fasi finali di una carriera abbondantemente creativa: «Penso di essere arrivato all’ultimo tratto, il semestre o trimestre finale. Cosa racconterà questo capitolo? Come voglio strutturarlo?».

Angelina Jolie e Brad Pitt – Foto: Instagram

Pitt ha raccontato a GQ della sua missione per tutelare la propria salute. Dopo aver offerto a Moshfegh una mentina alla nicotina, ha spiegato di aver smesso di fumare durante la pandemia. Sebbene all’inizio abbia cercato di ridurre al minimo la quantità di fumo, si è reso conto che la semplice riduzione delle sigarette non sarebbe stata sufficiente: doveva eliminarle. «Non ho la capacità di fumarne solo una o due al giorno – ha detto Pitt -. Non fa parte del mio modo di essere. Per me o tutto o niente. Mi butto a capofitto nelle cose. Ho perso i miei privilegi».

Dopo che Angelina Jolie ha chiesto il divorzio, nel 2016, ha smesso di bere e ha trascorso un anno e mezzo frequentando gli alcolisti anonimi: «Avevo un gruppo maschile molto bello lì, molto riservato e selettivo, quindi era sicuro, perché avevo sentito esperienze di altre persone, come Philip Seymour Hoffman, che erano state registrate mentre vuotavano il sacco, e questo per me è semplicemente atroce».

«Mi sono sempre sentito molto solo nella mia vita – ha spiegato il celebre e potente attore hollywoodiano -, solo quando ero bambino, solo anche qui fuori, è soltanto di recente che mi sono avvicinato maggiormente ai miei amici e alla mia famiglia. Qual è quella frase, potrebbe essere di Rilke o di Einstein, che ci crediate o no, ma era qualcosa che parlava di quando si riesce a camminare con il paradosso, quando si porta con sé contemporaneamente il vero dolore e la vera gioia, questa è la maturità, questa è la crescita».