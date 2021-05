Brutte notizie per Tommaso Zorzi: chiuso Punto Z e il suo nuovo programma non si farà. Lo rivela TvBlog.it. Una doppia doccia fredda per il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e opinionista fisso dell’Isola dei famosi. La registrazione del numero zero del programma di Italia 1 era prevista a fine maggio, ma alla fine è saltato tutto.

Nelle scorse settimane Mediaset aveva comunicato anche la chiusura della striscia quotidiana del “Punto Z” in onda su Italia 1. Chiusura già prevista secondo il Biscione, ma per molti dovuta ai bassi ascolti ottenuti, intorno al 2% di share. Ora è arrivata questa brutta notizia per Tommaso Zorzi e i suoi fan: il programma di Italia 1 è saltato.

Alcuni parlano di “fenomeno sgonfiato” e diversi ex gieffini vip, tra cui Stefano Bettarini e Salvo Veneziano avevano ipotizzato questo epilogo inglorioso. Ma anche altri personaggi famosi l’avevano invitato a non essere troppo presente in tv.

“Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello – aveva rivelato il direttore di Chi e presentatore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini a Il Fatto Quotidiano -. Fossi stato in lui, mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality…”.

Anche la celebre cantante italiana e collega-opinionista all’Isola dei famosi, Iva Zanicchi, aveva messo in guardia Zorzi a Nuovo Tv: “Su Tommaso posso dire che sarebbe meglio prendere le cose con calma e non bruciare le tappe”.

Molto più dura era stata la critica dell’opinionista e scrittrice Selvaggia Lucarelli nei confronti del programma di Tommaso, Il Punto Z: “Il problema sono i (non) contenuti, che ruotano molto attorno all’autoreferenzialità dell’agiato rampollo, nuovo prezzemolino della tv. […] Gioca troppo (a partire dal titolo della trasmissione) sulle allusioni sessuali. Che sono molto gay style vecchio stile (lasciamole fare a Malgioglio) ma un po’ anche la cifra povera di fantasia e di eleganza spesso messa in campo dalla zoppicante edizione in corso dell’Isola dei famosi”.