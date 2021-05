Cabriolet Panorama è il nuovo singolo dei The Kolors: testo e video

Cabriolet Panorama è il nuovo singolo dei The Kolors, uscito il 30 aprile 2021 e presentato, dal vivo, durante la semifinale del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi 2021, ideato e condotto dalla celebre conduttrice e produttrice tv Maria De Filippi. Un brano musicale che è stato definito “electro funk”, da Stash, leader dei The Kolors e attualmente giudice ad Amici 20. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

I The Kolors – Foto: Facebook

Cabriolet Panorama è il nuovo singolo dei The Kolors: il testo

Cabriolet Panorama è il nuovo singolo dei The Kolors: il video

[Strofa 1]Quanti chilometri ho fatto soltanto per il panorama?E più di un milione di volte ho sbagliato per arrivare a teCon le tue labbra che giocano con la gomma americanaE poi mi sospiri qualcosa [Pre-Ritornello 1]Sembra un po’ un deja vu, ci vediamo staseraIo pensavo che tu mi invitassi a ballareMa poi meno male che qui è tutto chiusoRestiamo a parlare e mi dici che tuVorresti scappare, una macchina in mareNon torniamo più [Ritornello]Cabriolet panoramaVieni via con meAndiamo dove ci porta la notteCabriolet panoramaNon lo so perchéMa ci salviamo la pelle stanotteCabriolet panoramaCabriolet panorama [Strofa 2]Quanti chilometri ho fatto soltanto per il panorama?E rifar?i tutto di nuovo con te, ma su una CabrioletE con le tu? mani che giocano al vento su una superstradaE poi mi sospiri qualcosa [Pre-Ritornello 2]Sembra un po’ un deja vu, tutto chiaro staseraScendi che sono giù, sembri brava a sognareMa poi meno male che sono più pazzo di teE sono pronto se dici che tuVorresti scappare, una macchina e il mareNon torniamo più [Ritornello]Cabriolet panoramaVieni via con meAndiamo dove ci porta la notteCabriolet panoramaNon lo so perchéMa ci salviamo la pelle stanotteCabriolet panoramaCabriolet panorama [Bridge]Vieni via con meChe non ci si può incontrare mai per casoVieni via con meSono una macchina in mareNon tornare più[Ritornello]Cabriolet panoramaVieni via con meAndiamo dove ci porta la notteCabriolet panoramaNon lo so perchéMa ci salviamo la pelle stanotteCabriolet panoramaCabriolet panoramaCabriolet panoramaCabriolet panorama.