Chi è Aldo Farella? Biografia, vita privata e curiosità del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha avuto una liaison con Gemma Galgani.

Aldo Farella: Biografia e vita privata

Aldo Farella è nato a Torre del Greco in provincia di Napoli nel 1951 e di lui non si sa tantissimo, un po’ perché non troppo attivo sui social e un po’ perché molto riservato.

Della sua vita privata sappiamo soltanto che ha un figlio, visto che è stato proprio lui ad essersi accorto del suo interesse per la dama torinese e veterana del programma di Maria De Filippi.

È un uomo molto vitale a cui piace andare a ballare, viaggiare in giro per il mondo e approfondire la cultura orientale.

Aldo Farella: Lavoro

Nella vita Aldo Farella è stato un bancario, ma adesso è andato in pensione e prova a godersi la vita in ogni sua sfaccettatura.

Aldo Farella a Uomini e Donne

Aldo Farella arriva nello studio di Uomini e Donne per conoscere meglio Gemma Galgani, la veterana del programma innamorata dell’Amore.

Gemma è stata incuriosita dal suo modo di ballare e ha chiesto informazioni per intraprendere un’amicizia. Tra i due c’è stata una prima conoscenza tra cene, risate e qualche bacio a stampo.

Tuttavia Aldo si è detto interessato anche a Isabella Ricci, suscitando la reazione contrariata di Gemma che non ha gradito il suo passo indietro.

La dama torinese ha dichiarato di essere interessata ad Aldo, ma l’uomo ha preferito mantenere la propria posizione e ha interrotto la frequentazione.

Dal canto suo, però, Isabella si è tirata fuori dall’equazione e ha lasciato a Gemma e Aldo il tempo e lo spazio televisivo per chiarirsi.

Aldo Farella: Instagram

Aldo Farella ha un profilo Instagram privato con pochi followers, ma i suoi post social restano off-limits per chi non inizia a seguirlo. Tuttavia il suo fascino ha dato vita a varie fanpage.