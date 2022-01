Chi è Alessandro Rausa? Biografia, lavoro, vita privata e Instagram del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che si è concentrato sulla conoscenza di Pinuccia Della Giovanna.

Alessandro Rausa- foto instagram.com

Alessandro Rausa: Biografia, vita privata e curiosità

Alessandro Rausa è nato nel 1930a Poggiardo (provincia di Lecce), ma di lui non sa molto altro a parte le sue origini.

Le poche informazioni sull’uomo ci arrivano dalla sua presentazione al people show pomeridiano di Maria De Filippi e dalle dichiarazioni fatte a Uomini e Donne Magazine.

“Sono vedovo di due mogli: ho trascorso trent’anni della mia vita con la prima e altri trenta con la seconda – ha dichiarato il cavaliere. Non mi sarei mai aspettato di restare nuovamente vedovo ed è stato difficile. Oggi, a volte, quando sono solo provo un po’ di nostalgia e malinconia.”

Alessandro Rausa ha una figlia indipendente, ma non si sa se è figlia unica oppure il cavaliere ha avuto altri figli.

Durante la sua permanenza a Uomini e Donne, il cavaliere ha rivelato di essere un grande fan di Vasco Rossi e questa dichiarazione è arrivata all’orecchio del cantante che non ha esitato a invitarlo a un suo live.

Alessandro Rausa: Lavoro

Alessandro Rausa è pensionato, ma possiede un bagaglio di esperienze e sacrifici nel mondo della sartoria made in Italy.

“Avevo una sartoria e una florida clientela, con più donne che uomini. Sono oltre venticinque anni che sono andato in pensione, ma la nostalgia ce l’ho ancora”.

Alessandro Rausa a Uomini e Donne

Alessandro Rausa Uomini e Donne- foto instagram.com

Alessandro Rausa arriva nel parterre maschile di Uomini e Donne 2021-2022 e conquista subito tutti con la sua vitalità e la sua voglia di fare.

Il cavaliere di origini pugliesi è diventato subito amico di Pinuccia Della Giovanna e ha costruito con lei una tenera amicizia.

I due sono andati a cena e hanno fatto una passeggiata in Piazza di Spagna ma, se per Pinuccia è scattata la scintilla, il cavaliere non sente ancora “le farfalle nello stomaco”.

Nonostante le parole di Alessandro e l’arrivo di un cavaliere pronto a conoscerla, però, Pinuccia ha deciso di continuare a conoscere l’ex sarto.

Alessandro Rausa: Instagram e social

Alessandro Rausa ha dichiarato di non avere molta confidenza con lo smartphone e la tecnologia in generale. Per questo non ha ancora un profilo Instagram.