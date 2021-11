Chi è Alessandro Verdolini? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram del corteggiatore di Uomini e Donne che ha conquistato l’attenzione di Andrea Nicole Conte.

Alessandro Verdolini- foto instagram.com

Alessandro Verdolini: Biografia e vita privata

Alessandro Verdolini è nato il 23 settembre 1993 ad Ancona sotto il segno zodiacale della Bilancia è lì si è diplomato presso l’ITC Donatello Serrani.

Successivamente si è iscritto presso l’Università di Macerata e ha continuato a coltivare la sua passione per la moda (complice anche la sua bellezza e la sua prestanza fisica).

Dalle parole di Alessandro si deduce quanto sia profondamente legato ai suoi genitori e a sua sorella. Inoltre stravede per i suoi nipoti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è stato fidanzato con Vanessa Valli, ex finalista di Miss Mondo. Purtroppo l’amore non è riuscita a colmare la distanza (lei abita a Biella e lui vive ad Ancona).

Alessandro Verdolini: Lavoro

Alessandro Verdolini- foto instagram.com

Alessandro Verdolini è riuscito a trasformare la sua laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Macerata in un lavoro: il ragazzo gestisce le pagine social di alcune aziende.

Parallelamente al suo lavoro di social media manager, Alessandro continua a coltivare la sua passione per la moda lavorando come modello.

Alessandro Verdolini a Uomini e Donne

Alessandro Verdolini- foto instagram.com

Alessandro Verdolini arriva a Uomini e Donne per un appuntamento al buio e lì conosce Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole Conte.

La storia, la bellezza e il carattere di Andrea Nicole colpiscono Alessandro, spingendolo a dichiararsi quasi subito per lei.

Dopo qualche uscita, però, la tronista ha preferito stoppare le esterne con il corteggiatore a causa di alcuni dubbi sollevati da vecchie dichiarazioni social di Alessandro.

Poco dopo Andrea Nicole è riuscita ad andare oltre e ha deciso di tornare a uscire con Alessandro. I due si sono anche baciati.

Tuttavia il percorso di conoscenza tra i due viene messo a dura prova dalla presenza di Ciprian Aftim e dall’interesse palese di Andrea Nicole per lui.

Alessandro però non ci sta a stare fermo lì ad assistere alle “prove” di interesse della tronista verso il rivale e decide di lasciare lo studio.

Alessandro Verdolini: Instagram

Alessandro Verdolini- foto instagram.com

Alessandro Verdolini ha un profilo Instagram attivo con molti followers che promette di crescere ancora grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne.

Dalle foto postate su Instagram si può intuire la grande passione di Alessandro per il fitness, la musica e il calcio.

Tra le foto più apprezzate ci sono quelle che lo vedono impegnato in vari shooting fotografici e quelle che lo ritraggono con i suoi affetti.