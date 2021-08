Chi è Andrea Corrà? Biografia, vita privata, curiosità e social del cavaliere del trono over di Uomini e Donne arrivato per conoscere meglio Angela Paone.

Andrea Corrà: Biografia e vita privata

Andrea Corrà è nato a Bolzano nel 1967 ma, a parte questo, non si sa molto della sua infanzia e della sua vita privata.

Il fatto che il cavaliere del trono over non utilizzi molto i social, poi, non aiuta a reperire informazioni sul suo passato.

Quello che sappiamo è che l’uomo ha un figlio di 10 anni nato da una storia precedente, ma non è stato mai sposato.

Andrea coltiva una passione per la musica (ereditata dalla madre musicista) e ama fare sport (per questo, durante il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, ha creato una piccola palestra).

Andrea Corrà: Lavoro

Andrea Corrà lavora come impiegato comunale a Lana, un comune della provincia autonoma di Bolzano di poco più di 12mila abitanti.

Andrea Corrà a Uomini e Donne

Andrea Corrà entra a far parte del parterre maschile di Uomini e Donne durante il format misto over e classico del 2021.

L’uomo arriva a Uomini e Donne con un unico obiettivo: conoscere Angela Paone, la dama schietta e ironica reduce dalla conoscenza di con Biagio, Luca e Armando.

Il nuovo cavaliere si è presentato come un uomo pronto a innamorarsi, anche se ha chiarito subito di non volere altri figli.

Andrea e Angela hanno iniziato a uscire insieme e i tra i due si è instaurato un feeling forte e immediato che ha spinto la dama ad aprirsi come non aveva ancora fatto.

Andrea Corrà: Instagram e Facebook

Andrea Corrà non è molto attivo sui social, ma possiede un account Instagram e un profilo Facebook dal quale lascia trapelare le proprie passioni.