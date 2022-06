Chi è Andrea Della Cioppa? Biografia, lavoro, vita privata e Instagram del corteggiatore di Uomini e Donne sceso per corteggiare Veronica Rimondi.

Andrea Della Cioppa- foto instagram.com

Andrea Della Cioppa: Biografia e vita privata

Andrea Della Cioppa è nato a Pescara il 25 novembre del 1992 (anche se attualmente vive nella Capitale) e si è dimostrato da subito un ragazzino pieno di passioni.

Dal calcio ai viaggi, Andrea ha vissuto la vita appieno, ma ciononostante non ha trascurato la carriera accademica. Si è laureato in Scienze Motorie.

Andrea Della Cioppa: Lavoro

Andrea Della Cioppa ha trasformato la sua passione in un lavoro spendendo il titolo in dottore in Scienze Motorie. Lavora come personal trainer e chinesiologo (esperto della biomeccanica e del movimento).

Andrea Della Cioppa a Uomini e Donne

Andrea Della Cioppa a Uomini e Donne- foto instagram.com

Andrea Della Cioppa è arrivato negli studi di Uomini e Donne per corteggiare Veronica Rimondi e si è distinto per il suo carattere schietto e la sua parlantina.

La tronista l’ha notato soltanto dopo qualche settimana a seguito di un battibecco avuto con l’opinionista Tina Cipollari riguardo la sua critica nei confronti di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Veronica ha iniziato a conoscerlo, dichiarando di essere rimasta molto affascinata dal modo di pensare del corteggiatore. Tra i due il feeling è innegabile.

La conoscenza tra Andrea e Veronica è andata avanti e il corteggiatore ha sperato sino all’ultimo di riuscire a conquistare il cuore della tronista. Purtroppo lei gli ha preferito Matteo Farnea.

Andrea Della Cioppa: Instagram

Andrea Della Cioppa- foto instagram.com

Andrea Della Cioppa ha un profilo Instagram piuttosto seguito e cura anche una pagina chiamata Adcsalutesport92 nella quale offre contenuti a raggiungere il benessere fisico.

Tra le foto più apprezzate del suo account privato ci sono gli scatti di vita quotidiana e le immagini che lo immortalano durante i suoi viaggi.