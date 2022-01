Chi è Angela Melillo? Quanti anni ha? Dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama sua figlia? E il suo compagno? Che film ha fatto? Cosa ha vinto? Che lavoro fa oggi? Angela Melillo è una delle showgirl, ballerine e attrici più famose dello show business italiano. Ha raggiunto la popolarità come ballerina del Bagaglino e attrice di numerose fiction tv di successo. Ora conosciamola meglio, scoprendo la sua età, altezza, biografia, peso, carriera, vita privata, profili Instagram e Facebook.

Chi è Angela Melillo? La biografia

Angela Melillo è nata il 20 giugno 1967, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Roma da Franca e Dalmazio Melillo. Alta 170 cm, pesa 55 chili, occhi chiari e fisico perfetto. Sin da piccola sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo e, infatti, dopo il diploma in ragioneria, ha deciso di insegnare danza. Da sempre appassionata di ballo, la Melillo non ha mai smesso di studiare e imparare. Ha un bellissimo rapporto con i suoi genitori che non hanno mai smesso di supportarla e di credere in lei. Adora andare al cinema, anche da sola. Una delle cose che più ama è viaggiare. Quando non si allena per la danza, le piace moltissimo leggere.

Chi è Angela Melillo? La carriera

Angela Melillo ha iniziato la sua carriera come ballerina. Nella stagione 1991/1992 ha lavorato come soubrette a Il TG delle vacanze e poi è approdata al Bagaglino, prima come ballerina di fila in Creme caramel e Rose rosse, e successivamente come primadonna in Tutte pazze per Silvio, Al Bagaglino, Marameo e Mi consenta. Nel 1992 ha affiancato Teo Teocoli e Gene Gnocchi nella conduzione della prima edizione di Scherzi a parte, su Italia 1. Dal 1994 al 1997 è stata la “spintarella” del programma Beato tra le donne condotto da Paolo Bonolis dapprima su Rai 1 e poi su Canale 5. Dal 1999 al 2001 ha affiancato Paolo Limiti nella conduzione di Alle due su Rai Uno.

Dal 2000 al 2005 ha partecipato a diverse fiction Mediaset e Rai: La casa delle beffe, Love Bugs, La palestra e Il maresciallo Rocca. Nel 2004 ha partecipato e vinto il reality show di Rai 2 La Talpa. Nel 2004/2005 è stata nel cast fisso di Domenica In. Nel 2006 ha interpretato il ruolo di “Tiziana Palme” nella soap-opera di Rai 1 Sottocasa. Nel 2007 ha interpretato il ruolo della “Principessa Luisa di Carignano'” nella miniserie tv La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, regia di Stefano Alleva. Dall’11 ottobre 2010 ha sostituito Luana Ravegnini nella co-conduzione di Tv mania nella terza serata di Rai 2 accanto a Simone Annicchiarico. Va pazza per il teatro e a ottobre 2016 ha recitato nella commedia teatrale Una fidanzata per papà con Sandra Milo, Savino Zaba e Stefano Antonucci.

Nel 2021 ha partecipato alla quindicesima edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi. In occasione delle elezioni amministrative del 2021 si è candidata al consiglio comunale di Roma in sostegno del candidato sindaco del centro-sinistra Roberto Gualtieri, ma non è riuscita ad approdare in Campidoglio.

In un’intervista rilasciata alla rubrica I Sogni C…ostruiti dell’opinionista e docente Vito Maria Camposeo, Angela Melillo ha parlato del suo presente e futuro. Cosa bolle in pentola per il futuro? “Uno spettacolo teatrale – ha detto Angela Melillo -, il problema è che alcune cose sono saltate per colpa del Covid. Purtroppo non si è potuto fare nulla. In teatro è bellissimo in quanto senti tutte le sensazioni del pubblico, è un’emozione diversa rispetto alla tv. Spero di tornare presto sul palcoscenico, perché mi ha sempre trasmesso tante emozioni”. Alla domanda “Le piacerebbe partecipare ad altri reality show?”, Angela è stata molto categorica: “Per il momento non ci penso proprio. GF Vip? No. Spero di fare teatro, musical e tv”.

Chi è Angela Melillo? La vita privata

Angela Melillo – Foto: Facebook

Il 30 maggio 2008 ha avuto una figlia, Mia, nata dalla sua storia d’amore con il ristoratore Ezio Bastianelli, dal quale si è separata nel 2013 dopo 7 anni di matrimonio (celebrato il 3 luglio 2006). Attualmente è legata all’avvocato romano Cesare San Mauro, la foto della coppia vip è presente qui sotto. Ha una pagina Facebook ufficiale e un profilo Instagram, quest’ultimo è seguito da oltre 60mila follower.