Chi è Angela Paone? Biografia, vita privata, Instagram e curiosità della dama del trono over di Uomini e Donne che è uscita con Biagio, Luca e Armando.

Angela Paone: Biografia e vita privata

Angela Paone è nata il 3 febbraio del 1976 ad Ariano Irpino in provincia di Avellino sotto il segno zodiacale dell’Acquario.

Non sappiamo molto della sua vita, complice la sua riservatezza, fatta eccezione per il fatto che dovrebbe aver frequentato l’Università di Urbino.

Le poche informazioni ci raccontano di una donna forte e determinata che non ha avuto figli e ama follemente il suo cagnolino.

Angela Paone: Lavoro

La dama ha frequentato l’Università di Urbino, ma non ha fatto trapelare informazioni circa la sua occupazione attuale.

Angela Paone a Uomini e Donne

Angela Paone arriva nel parterre femminile di Uomini e Donne 2020-2021 e si fa conoscere subito per il suo carattere schietto, ironico e poco incline al compromesso.

Il suo arrivo nel people show pomeridiano di Maria De Filippi ha solleticato la curiosità di Biagio di Maro: i due sono usciti, ma non è nato nulla di importante.

Dopo Biagio, però, Angela ha deciso di frequentare Luca Cenerelli e i due si sono scambiati anche alcuni baci appassionati, salvo poi chiudere la conoscenza.

Più volte la dama ha dichiarato di non apprezzare la poca trasparenza del cavaliere, tra l’altro impegnato nella conoscenza di altre dame.

La new entry non si è lasciata abbattere e ha iniziato a frequentare Andrea Corrà e Armando Incarnato. Tuttavia non sembra aver incontrato ancora l’uomo giusto per lei.

Angela Paone: Instagram

Angela Paone ha un profilo Instagram che continua a collezionare follower grazie alla partecipazione a Uomini e Donne.

Dalle foto postate si intuisce la passione della dama per la poesia e il vino e l’amore per il suo cagnolino.