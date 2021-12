Chi è Barù? Altezza, età, Instagram, Grande Fratello e fidanzata di Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona

Chi è Barù? Il suo vero nome e cognome è Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona ed è il nipote del conduttore tv e radiofonico Costantino della Gherardesca, discendente di una delle famiglie nobili più antiche d’Italia. Quando è nato? Dov’è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Come si chiama la sua fidanzata? Che lavoro fa? Qual è il suo profilo Instagram? Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata.

Barù – Foto: Instagram

Chi è Gherardo Barù Gaetani Dell’Aquila D’Aragona? La biografia

Barù – Foto: Instagram

Barù è il nome d’arte di Gherardo Barù Gaetani Dell’Aquila D’Aragona. Al momento non si conoscono né data né luogo di nascita. Ha studiato insieme allo zio Costantino della Gherardesca, poco più grande di lui, in un collegio in Svizzera. Nel 1995, si è trasferito negli Stati Uniti insieme alla mamma e alla sorella a Lake Tahoe, tra il Nevada e la California. Tra le sue grandi passioni spiccano la lotta libera e il football. Grazie al suo curriculum studentesco è entrato all’Università di San Diego dove si è laureato in storia nel 2004. Si è poi specializzato in enologia. Ama molto viaggiare. Ha lavorato in diverse cantine di vino sparse nel mondo.

Chi è Gherardo Barù Gaetani Dell’Aquila D’Aragona? La carriera e la vita privata

Barù – Foto: Instagram

Nel 2012 è diventato noto per la sua partecipazione, con lo zio Costantino, alla prima edizione del reality show Pechino Express, condotta dal principe Emanuele Filiberto. Successivamente ha partecipato a svariati programmi tv di cucina nelle vesti di giudice e opinionista, tra cui il ruolo di giudice del programma culinario Cuochi e fiamme, insieme a Csaba Dalla Zorza, Riccardo Rossi e Francesca Reggiani. Attualmente tiene un tg di Food News in giacca e cravatta. Sui social è infatti molto seguito essendo adesso un food influencer. Al suo profilo Instagram @barulino risultano iscritti oltre 45mila followers.

A dicembre 2021 è entrato come concorrente ufficiale nella Casa del Grande Fratello Vip 6, condotto dal giornalista e direttore di Chi Alfonso Signorini. Per quanto riguarda la sua vita privata, Barù ha confessato di essere fluido.