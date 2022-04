Chi è Clemente Russo? Quanti anni ha il pugile? Che lavoro fa? Come si chiama la moglie? Quanto è alto? Quando e dove è nato? Si conosce l’entità del suo patrimonio? Qual è il guadagno per le sue partecipazioni come concorrente al Grande Fratello Vip e all’Isola dei famosi? Come si chiama suo cognato? Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, biografia, carriera e vita privata.

Clemente Russo – Foto: Facebook

Chi è Clemente Russo? La biografia

Clemente Russo senza maglia – Foto: Facebook

Clemente Russo è nato il 27 luglio 1982, sotto il segno zodiacale del Leone, a Caserta. Alto 181 cm, pesa 91 chili, capelli castani, occhi marroni e fisico perfetto. Ha diversi tatuaggi, tra cui uno sotto la spalla destra, uno sul pettorale sinistro e uno sulla mano sinistra. Cresciuto a Marcianise, nella provincia di Caserta, insieme alla madre (casalinga) e al padre (operaio della Siemens) ha preso la licenza media ma non ha continuato gli studi, dedicandosi soprattutto allo sport. Inizialmente si è dedicato molto nella bicicletta, passione del padre, e ha partecipato anche a diverse gare locali. Poi ha deciso di dedicarsi alla boxe, spinto da un cugino che, con problemi di sovrappeso, ha trovato lo sport ideale per rimettersi in forma.

Chi è Clemente Russo? La carriera

Clemente Russo – Foto: Facebook

Soprannominato da Don King “the white Hope”, è il pugile con il maggior numero di incontri disputati di tutte le categorie e di tutte le sigle dilettantistiche della boxe italiana. Ha vinto il mondiale dei Dilettanti a Chicago 2007 e Almaty 2013 e due medaglie d’argento alle olimpiadi di Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012. Ha vinto anche un bronzo agli Europei Juniores del 1998, cinque titoli italiani, i mondiali militari del 2004 e la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Almeria del 2005.

Alle Olimpiadi di Pechino ha vinto la medaglia d’argento, perdendo in finale con il russo Rachim Cakchiev. È stato il portabandiera della nazionale italiana nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi del 24 agosto 2008.

A ottobre 2008 ha partecipato al reality show di Italia 1 La Talpa, arrivando secondo. Nel 2009 ha accettato di recitare nel film Tatanka, ispirato allo scritto di Saviano, venendo per questo sospeso dalla Polizia di Stato per tutto il periodo delle riprese cinematografiche.

Il 27 maggio 2011 ha vinto la finale individuale del WSB per i pesi massimi (+91 kg) ed è diventato Campione del Mondo Individuale 2011 ottenendo la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Nel gennaio 2012 ha lasciato la squadra delle Fiamme Oro, ed è entrato a far parte delle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria

Il 21 marzo 2012 Italia 1 ha trasmesso la puntata zero del format Fratello maggiore, un programma incentrato sui problemi giovanili, nel quale Clemente Russo ha aiutato gli adolescenti con evidenti problemi di comportamento in famiglia e nel sociale ad avere un atteggiamento diverso e più costruttivo, educandoli allo sport.

Il 2 maggio 2012 ha vinto con il Team Dolce & Gabbana Milano Thunder la World Series of Boxing.

Dal 2 giugno 2012 è entrato a far parte dei professionisti firmando un quinquennale con la APB, nuova sigla professionistica dell’AIBA. L’11 agosto 2012 ha vinto l’argento alle Olimpiadi di Londra nella categoria dei pesi massimi, perdendo la finale contro l’ucraino Oleksandr Usyk.

Il 9 maggio 2013 ha condotto lo show comico di Italia 1 Colorado… a rotazione! insieme a Federica Nargi e Paolo Ruffini.

Il 26 ottobre 2013 ha conquistato la medaglia d’oro all’AIBA World Boxing Champs nella categoria dei pesi massimi, battendo in finale il russo Tiscenko, diventando così il nuovo campione del mondo di categoria.

A gennaio del 2014 è entrato a far parte tra gli inviati dell’ottava edizione di Mistero. Nel marzo dello stesso anno aprirà a Caserta il Tatanka Club, una palestra di 1400 m², dove si potranno praticare boxe, judo, Muay Thai e ballo.

Nell’ambito del Festival di Sanremo 2014 è stato tra i “proclamatori” che hanno annunciato la canzone che è passata il turno tra le due dei vari artisti.

Nel 2015 ha pubblicato per la Fandango Edizioni il suo libro autobiografico Non abbiate paura di me.

Ha dichiarato che, dopo i giochi olimpici del 2016, nei quali è stato battuto ai quarti di finale da Evgenij Tiscenko, tornerà sul grande schermo girando per il regista Pasquale Pozzessere il film Mys.

Dal 19 settembre 2016 ha partecipato come concorrente ufficiale alla 1ª edizione del Grande Fratello VIP. Il 3 ottobre è stato ufficialmente squalificato dal reality show condotto da Ilary Blasi.

Nel 2022 partecipa in coppia con la moglie Laura Maddaloni alla 16ª edizione de L’isola dei famosi.

Chi è Clemente Russo? La vita privata

Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni – Foto: Facebook

Per quanto riguarda la sua vita privata, Clemente Russo è felicemente sposato con Laura Maddaloni dal 29 dicembre 2008. I due si sono conosciuti durante delle gare sportive in Spagna nel 2005, essendo Laura una Judoka proprio come i fratelli Pino e Marco Maddaloni. La coppia vip del jet set nazionale ha tre figlie: Rosy (2011) e le gemelle Jane e Janet (2013). Clemente Russo e Laura Maddaloni vivono a Marcianise in provincia di Napoli. I suoi cognati sono Marco e Pino Maddaloni. Clemente è molto popolare e seguito su Facebook, Twitter e Instagram.