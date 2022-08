Chi è Cristiana di Uomini e Donne? Biografia, curiosità della dama del trono over

Chi è Cristiana di Uomini e Donne? Biografia e curiosità della dama del trono over che ha conosciuto meglio Stefano e Biagio.

Cristiana di Uomini e Donne- foto instagram.com

Cristiana di Uomini e Donne: Biografia e curiosità

Cristiana di Uomini e Donne è una originaria di Roma, ma attualmente vive immersa nella natura a Monterotondo. Di lei non si sa molto riguardo il suo passato e la sua vita sentimentale.

Quello che si sa dalle sue dichiarazioni all’interno del programma è che è divorziata da più di vent’anni ed è mamma.

La dama del people show pomeridiano di Maria De Filippi si è detta un’amante della natura e degli animali. Non a caso ama rilassarsi prendendosi cura dei suoi cani e dei suoi cavalli.

Cristiana a Uomini e Donne

Cristiana a Uomini e Donne- foto instagram.com

Cristiana entra a far parte del parterre di Uomini e Donne nella stagione 2021-2022 e attira subito l’attenzione di Stefano, specie per via del loro amore condiviso per gli animali.

La new entry accetta di conoscere meglio Stefano, ma i due interrompono la frequentazione soltanto dopo poche uscite.

A corteggiare Cristiana con (presunti) ammiccamenti in studio, un bouquet di rose e una confezione di cioccolatini ci ha pensato Biagio Di Maro.

Il regalo di Biagio è stato molto apprezzato da Cristiana, ma non è piaciuto a Stefano che non ha perso tempo per darle della falsa e della bugiarda.

“Sto parlando di quello che diceva lei di Biagio, che ne ha dette di tutti i colori. […] Tu sei bugiarda, lui è cintura nera settimo dan de bugiardo quindi siete due bugiardi tutti e due”.

La dama ha risposto a tono alle parole di Stefano, tacciando di cafoneria il cavaliere: “Sei un gran cafone!”

Cristiana ha deciso di dare una possibili a Biagio e i due sono usciti insieme ma, nonostante ci fosse stato feeling, la dama ha dichiarato di vederlo soltanto come un amico.

Cristiana di Uomini e Donne: Instagram

Attualmente non è reperibile un profilo ufficiale Instagram di Cristiana di Uomini e Donne, ma molto probabilmente è solo questione di tempo.