Chi è Denny Bitetti in arte Luce Crystal? Età, altezza, peso, biografia, canzoni, lavoro e Instagram della performer

Chi è Denny Bitetti in arte Luce Crystal? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Qual è il suo segno zodiacale? Interprete di alcune canzoni, speaker e conduttrice di alcuni format, Luce Crystal è oggi una performer molto sensuale e super chic. Ora conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, canzoni, lavoro e profilo Instagram della performer pugliese.

Luce Crystal – Foto: Instagram

Chi è Denny Bitetti in arte Luce Crystal? Biografia della performer

Denny Bitetti in arte Luce Crystal – Foto: Instagram

Luce Crystal è il nome d’arte di Domenico “Denny” Bitetti. Nata il 18 novembre 1986, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Santeramo in Colle (comune di quasi 26mila abitanti della città metropolitana di Bari in Puglia, conosciuto come la città della carne arrosto e città mondiale del salotto in quanto hanno sede le Industrie Natuzzi leader del mobile imbottito quotata alla borsa di Wall Street). Alta 169 cm per 70 chili, fisico longilineo e con un grande amore per il mondo della musica e in generale dello spettacolo. Credente, determinata e ambiziosa. Ha un profilo privato e una pagina su Facebook e uno su Instagram.

Chi è Denny Bitetti in arte Luce Crystal? Lavoro della performer

Denny Bitetti in arte Luce Crystal – Foto: Instagram

Ha iniziato a lavorare in una radio locale nel 2010. Nel 2012 ha calcato un importante palco con Matilde Brandi, che l’ha introdotta al suo primo festival internazionale di voci nuove. In seguito ha lavorato come speaker e conduttore di format per tv regionali e nazionali con grandi ospiti vip dello show business italiano come Valeria Marini, Mariella Nava, Fabio Canino e tanti altri ancora.

Luce Crystal con Maria Teresa Ruta – Foto: Facebook

Ha esordito come cantante con il suo primo singolo dal titolo Frammenti. Nel 2019 ha gareggiato alle semifinali di Area Sanremo con il brano Soli che tramontano. Entrambi i brani sono stati scritti dal cantautore barese Luca Laruccia.

Nel 2020 ha dato spazio e vitalità alla sua altra dimensione, diventando Luce. Nel 2021 la cantante, performer e speaker radiofonica di origine pugliese ha lanciato Codici a barre. Il brano è stato scritto dal cantautore Gioele di Tommaso, giovane e talentuosa penna di Campobasso. Un brano intenso che vuole sfatare luoghi comuni e stereotipi della nostra società. La canzone sfocia in un ritmo coinvolgente e radiofonico. La produzione artistica è curata dal produttore Gianni Testa e dell’etichetta Josepa Publishing.

Oggi è una performer molto ambita sia nei locali che in rinomati club. Gli abiti di scena vengono realizzati con cura e amore da stilisti di fiducia e indossa parrucche che la rendono più felice, orgogliosa e sicura di sé.