Chi è Dominique Mattioda? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne scesa per conoscere Costabile Albore.

Dominique Mattioda- foto instagram.com

Dominique Mattioda: Biografia e vita privata

Dominique Mattioda è nata nel 1955, ma di lei non si conoscono né il segno zodiacale né il luogo di nascita. Attualmente vive a Ivrea, pur continuando a spostarsi spesso e volentieri in quel di Torino.

Quello che si sa è che, poco prima di arriva a Uomini e Donne, Dominique ha vissuto un lutto importante: è venuto a mancare il suo ex marito. Erano separati in casa, ma erano legati da un profondo affetto.

Dominique Mattioda: Lavoro

Dominique Mattioda è ormai in pensione, ma ha lavorato come hostess di musei in passato ed ha vissuto anche a Roma e Parigi.

Dominique Mattioda a Uomini e Donne

Dominique Mattioda arriva negli studi di Uomini e Donne nell’Ottobre 2021 per conoscere Costabile Albore, il nuovo interesse amoroso della veterana Gemma Galgani.

All’inizio Costabile ha rifiutato qualsiasi tipo di conoscenza spiegando di essere interessato a frequentare la dama torinese e chiedendole comunque di restare nel parterre, ma ben presto le cose sono cambiare.

Dopo l’arrivo di Dominique, infatti, Costabile e Gemma hanno iniziato ad avere dubbi e battibecchi che hanno spinto il cavaliere ad accettare il numero della nuova arrivata.

Dominique si è dimostrata subito una donna con le idee chiare, diretta e desiderosa di mettersi di nuovo in gioco.

Dominique Mattioda: Instagram

Dominique Mattioda ha un profilo Instagram attivo con qualche centinaia di followers, ma il suo arrivo a Uomini e Donne potrebbe far lievitare il suo seguito.