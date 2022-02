Chi è Edoardo Donnamaria? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Che lavoro fa? Edoardo Donnamaria è un volto della nota e storica trasmissione di Mediaset, Forum, insieme al suo collega Paolo Ciavarro. A brevissimo farà il suo ingresso ufficiale come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. Ora conosciamolo meglio, scoprendo biografia, età, altezza, peso, famiglia, lavoro e vita privata.

Edoardo Donnamaria – Foto: Instagram

Chi è Edoardo Donnamaria? La biografia

Edoardo Donnamaria – Foto: Instagram

Edoardo Donnamaria è nato il 16 gennaio 1992, sotto il segno zodiacale del Capricorno a Roma. Non si conoscono al momento le informazioni sul peso e sull’altezza e neanche sulla sua famiglia. Non ha una pagina su Wikipedia. Durante gli anni del liceo a Roma, Edoardo ha dichiarato di aver vissuto un periodo turbolento, motivo per cui dopo il diploma ha scelto di trasferirsi a Milano. Nel capoluogo lombardo, Edoardo, si è laureato in Giurisprudenza nel 2018. Adora i cani e ne ha uno di nome Gohan. Amante dello sport, adora il calcio, oltre ad essere un fan sfegatato dell’anime Dragon Ball. Tra le sue passioni c’è anche la scrittura, infatti, ha l’abitudine di annotare i suoi pensieri dove può. Edoardo è un grande amico di Tommaso Zorzi, vincitore del GF VIP 5.

Chi è Edoardo Donnamaria? Il lavoro e la vita privata

Edoardo Donnamaria – Foto: Instagram

Nell’estate del 2016 è stato contattato – tramite il suo blog – dalla redazione di Forum Mediaset e, dopo un anno di indecisione, ha iniziato a lavorare per loro con Barbara Palombelli. Dopo la laurea si è dedicato al lavoro in Tv, che gli occupa quasi tutto il tempo. Come ogni ragazzo degli anni ’90, è nato con gli stereo e le fm che non prendono bene. Nel 2021 ha deciso di giocarsi una chance con la radio. Edoardo Donnamaria è in onda su RTL 102.5, il sabato e la domenica, dalle 13:00 alle 15:00 in “Miseria e nobiltà – weekend”. Edoardo è anche speaker radiofonico a Radio Zeta. Nel 2021 si è parlato di un probabile flirt con Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia, fidanzata di Paolo Ciavarro ed ex moglie di Francesco Sarcina. Al suo profilo Instagram @drojette77.7 risultano iscritti 40mila followers. A febbraio 2022 farà il suo ingresso ufficiale come concorrente del GF Vip 6.