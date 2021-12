Chi è Federica Aversano? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram della corteggiatrice di Uomini e Donne scesa per conoscere Matteo Ranieri.

Federica Aversano: Biografia e vita privata

Federica Aversano è una ragazza campana nata nel 1993, ma purtroppo di lei non si sa molto del suo passato.

Quello che si sa è che, pur essendo così giovane, Federica è una mamma single, anche se non è mai stata sposata.

La ragazza è rimasta in buoni rapporti con il padre del bambino e i due crescono il figlio Luciano da coppia separata.

Federica Aversano: Lavoro

Non si hanno molte informazioni su Federica Aversano, ma si sa che ha conseguito una laurea in Scienze Politiche e una laurea in Giurisprudenza.

Federica Aversano a Uomini e Donne

Federica Aversano arriva a Uomini e Donne 2021/2022 per conoscere meglio Matteo Ranieri, ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni.

Pur essendo molto diversa dalla rivale Martina Viali, però, la strada di Matteo Ranieri e Federica si incrocia e tra i due scatta un feeling immediato.

Le remore di Matteo legate alla maternità della ragazza sono sparite dopo poche uscite e il tronista si è sentito subito a proprio agio.

Federica gli ha raccontato di essere cresciuta senza una figura paterna e di sentirsi in colpa per non aver evitato tale sofferenza a suo figlio. Ora desidera guardare avanti.

Federica Aversano: Instagram

Federica Aversano ha un profilo Instagram molto attivo che promette di continuare a crescere a seguito della partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate della corteggiatrice ci sono quelle che la ritraggono insieme al figlio e quelle che la immortalano nella sua quotidianità.

Le foto postate sui social ci raccontano della sua passione per i viaggi e la moda (è stata anche Miss Eleganza Campania) e il suo amore per i gatti.