Chi è Gabriele Capri? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha corteggiato Ida Platano.

Gabriele Capri- foto facebook.com

Gabriele Capri: Biografia e vita privata

Gabriele Capri è nato a Roma nel 1984, ma di lui non si hanno notizie specifiche e molte informazioni. Sembra essere molto riservato.

Quello che sappiamo di Gabriele, però, è che ha proseguito gli studi dopo il diploma e si è laureato in Economia e Commercio.

La sua vita privata è ancora nota, salvo qualche informazioni rinvenuta qua e la durante la presenza al centro studio del people show di Maria De Filippi.

A Uomini e Donne, infatti, aveva rivelato di aver ricevuto varie batoste e vorrebbe trovare una donna sensibile che sappia capirlo.

Gabriele ha dichiarato di amare molto i bambini (e per questo non ha esitato a frequentare Ida Platano), ma non è mai stato sposato e non ha avuto figli da precedenti relazioni.

Gabriele Capri: Lavoro

Gabriele Capri- foto instagram.com

Gabriele Capri è un imprenditore nel campo della ristorazione, occupandosi di catering e gestione di un’attività incentrata sul sushi. Nella Capitale di Italia, infatti, gestisce un ristorante di cucina giapponese.

Gabriele Capri a Uomini e Donne

Gabriele Capri a Uomini e Donne- foto instagram.com

Gabriele Capri entra a far parte del parterre maschile di Uomini e Donne 2020-2021 durante i mesi del format misto.

Il suo arrivo ha solleticato la curiosità di diverse dame e ha iniziato a sentire Ida Platano, ex di Riccardo Guarnieri.

In realtà, dopo essere stato rifiutato da Elisabetta Simone, Gabriele è stato proposto direttamente dalla padrona di casa a Ida: “Non so perché ma mi sono fissato con Ida e Gabriele, mi sembra una persona solida”.

Il primo approccio non è piaciuto alla dama, ma i due sono riusciti ad andare oltre e a vedersi anche al di fuori dello studio. Tuttavia le cose non sono andate bene e hanno interrotto la frequentazione.

Gabriele Capri: Instagram

Gabriele Capri- foto facebook.com

Gabriele Capri ha un profilo Instagram, ma è privato. È chiuso anche il profilo Facebook. Attualmente non ha molti follower, ma sicuramente il numero tenderà ad aumentare con la partecipazione a Uomini e Donne.

Il profilo di Gabriele è collegato al sito dell’attività che ha fondato e gestisce attualmente, rivelando così la sua grande passione per il sushi.