Chi è Giorgio Manetti? Altezza, età, biografia, Uomini e Donne, lavoro, Wikipedia, oggi, fidanzata e Instagram

Giorgio Manetti è diventato popolare al grande pubblico grazie alla sua partecipazione come cavaliere al trono over di Uomini e Donne e alla sua chiacchieratissima e mediatica love story con la dama torinese del programma tv di Canale 5, Gemma Galgani. Che lavoro fa oggi l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, soprannominato il Gabbiano? Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, lavoro, profili Instagram e Facebook, vita privata e curiosità sull'ex cavaliere toscano.

Chi è Giorgio Manetti? La biografia

Giorgio Manetti è nato il 28 aprile 1956, sotto il segno zodiacale del Toro, a Campi Bisenzio in provincia di Firenze. Alto 180 cm, pesa 78 chili, fascino evergreen, fisico perfetto e sorriso contagioso. Sin da piccolo si è appassionato al mondo dell’acconciatura e già a 13 anni ha iniziato a lavorare come barbiere nel salone del padre. Grande amante dei viaggi, è uno spirito libero ed è per questo motivo che viene soprannominato “gabbiano”. Ha un cane di colore nero al quale è molto legato. I suoi cantanti preferiti sono Mina, Lucio Battisti, Elvis Presley e Michael Jackson. Adora la California e ama i cavalli.

Chi è Giorgio Manetti? La carriera

Giorgio Manetti ha maturato diverse esperienze lavorative che l’hanno portano a diventare un manager e a scendere le scale di Uomini e Donne Over dove ha intrapreso una relazione con Gemma Galgani durata diverse stagioni.

Ha poi abbandonato Uomini e Donne a fine 2018, quando si è fidanzato nuovamente con una sua ex di Verona. La passione tra i due è tornata dopo che la relazione era finita nove anni prima, nel 2009. Attualmente lavora in alcuni programmi della tv regionale toscana, dove si occupa di un programma di cucina.

Ha curato una rubrica con i consigli del cuore per il giornale Mio. Nel 2017 ha pubblicato un libro scritto da lui dal titolo “Il gabbiano e le sue principesse” dove parla anche della sua relazione con Gemma Galgani. Ha poi aperto l’agenzia Giorgio Manetti Lifestyle, che si occupava di organizzare eventi in Italia e all’Estero. Tuttavia l’agenzia ha vita breve e ha chiuso dopo un anno. Come dichiarato da Giorgio in una successiva intervista: ”Volevo creare il mio brand, ‘Giorgio Manetti Lifestyle’, ma il progetto si è interrotto dopo un anno di attività, perché volevamo interagire soprattutto con clienti internazionali. Io ho dato la mia immagine, ma poi non ha funzionato. Ho visto però che qualcuno ha cercato di appropriarsi del marchio”.

A settembre 2021 ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia dove ha presentato un cortometraggio che lo vede protagonista dal titolo A Killer for a Friend ed è spesso protagonista di numerose televendite in tv.

Chi è Giorgio Manetti? La vita privata

Giorgio ha dichiarato di essersi innamorato solo due volte nella vita: la prima nel 1968 di una donna dolce, educata e di buona famiglia. Queste caratteristiche sono tutt’ora quelle più apprezzate da Giorgio in una donna. Non si è mai sposato e non ha mai avuto figli perché si è reso conto di non avere una relazione così importante e stabile da portarlo al grande passo. Dopo la fine della sua chiacchierata storia con Gemma e la fine della sua esperienza a Uomini e Donne è stato fidanzato con Caterina, la donna era una sua ex fidanzata. I due si erano lasciati nel 2009 ma l’amore è scoppiato di nuovo proprio dopo la fine del programma Uomini e Donne. Dopo una convivenza nella città di Firenze, la coppia si è lasciata nell’estate 2021 e Giorgio Manetti è tornato single. Non ha una pagina su Wikipedia, ma ha una pagina molto popolare e seguita su Facebook e un profilo Instagram con account @giorgio56manetti che vanta oltre 110mila followers.