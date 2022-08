Chi è Giovanna di Uomini e Donne? Età, vita privata e curiosità sulla dama del trono over del people show pomeridiano firmato da Maria De Filippi.

Giovanna di Uomini e Donne- foto instagram.com

Giovanna di Uomini e Donne: Vita privata e altre info

Giovanna di Uomini e Donne è una dama del trono over che ha conquistato il pubblico del dating show targato Maria De Filippi.

Non si sa molto di Giovanna, nonostante il benestare del pubblico e i momenti in cui ha catturato l’attenzione della padrona di casa.

Di lei si sa veramente poco: sappiamo che la dama ha origini siciliane, ma ha vissuto a Roma per più di 50 anni. In passato è stata sposata e ha avuto due figlie .

Giovanna di Uomini e Donne: Lavoro

Giovanna è ormai una donna in pensione, ma ha lavorato nel Corte Suprema di Cassazione della Repubblica Italiana a Roma.

Giovanna a Uomini e Donne

Giovanna a Uomini e Donne- foto instagram.com

Giovanna diventa una delle protagoniste del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne nella stagione 2021-2022.

A contattare la redazione per farla partecipare al programma sono state proprio le figlie, ma anche lei spera di trovare un compagno: “Mi piacerebbe un cavaliere, un brav’uomo”.

Giovanna è arrivata in studio e ha ballato subito con Alessandro Rausa, ma i commenti del cavaliere non le sono piaciuti.

La dama siciliana ha messo subito le cose in chiaro con Alessandro, dicendo di avere problemi con l’udito e non aver capito subito le parole del cavaliere.

In studio, quindi, ha ribadito di non essere interessata a lui per via della frequentazione del cavaliere ultranovantenne con Pinuccia Della Giovanna.

Instagram

Attualmente non è reperibile alcun account personale di Giovanna su Instagram ed è possibile seguirla soltanto tramite la pagina social di Uomini e Donne.