Chi è Giulia Stabile? Altezza, età, genitori, biografia e Instagram della vincitrice di Amici 2021

Chi è Giulia Stabile? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? La giovane ballerina ha vinto il talent show di Canale 5 Amici 2021 battendo in finalissima proprio il suo fidanzato, Sangiovanni, che era il grande favorito della vigilia. Giulia Stabile si è aggiudicata il premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro oltre al Premio Tim da 30mila euro. Il cantante, invece, si è portato a casa il premio di categoria (50mila euro), il premio della Critica Tim (50mila euro), il premio delle Radio per il singolo Malibù e il premio Siae per il miglior testo (20mila euro). Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, i genitori, la biografia, il profilo Instagram e la carriera di Giulia Stabile.

Giulia Stabile – Foto: Facebook

Chi è Giulia Stabile? La biografia

Giulia Stabile – Foto: Facebook

Giulia Stabile è nata il 10 giugno 2002, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Roma. Alta 160 cm, Giulia ha origini italo-catalane. Sua madre è spagnola, mentre, suo padre è italiano. Fin da piccola ha la passione per la danza e da allora non ha mai smesso. Ha studiato il classico e il suo stile principale è il modern, ma si reputa una ballerina versatile: «Non sono nata con il talento ma con la passione sì». Tanto da tatuarsela sull’avambraccio destro quella passione con la scritta «…5,6,7,8», ovvero il conteggio dei passi della danza. Si descrive come una persona determinata, smemorata, logorroica, sensibile e buona. Ha frequentato dal 2006 l’Accademia Balletto di Roma sull’Aurelia.

Chi è Giulia Stabile? La carriera

Giulia Stabile con Arisa, Anna Pettinelli e Veronica Peparini ad Amici 2021 – Foto: Facebook

Nel 2014 ha partecipato al programma tv Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici, ma è con Amici che ha trovato la sua affermazione. Nel 2020 ha deciso di partecipare alle audizioni di Amici, il famosissimo talent condotto da Maria De Filippi e con il suo talento è riuscita a stregare i professori ballando “TKN” di Rosalia e Travis Scott. Giulia, all’interno della scuola, ha fatto un percorso di crescita professionale, ma anche emotivo riuscendo a sviscerare il motivo delle sue insicurezze. Giulia con il Premio Tim è risultata l’allieva più votata dal pubblico in studio. Ha vinto Amici 2021 diventando la prima donna ballerina a vincere il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Nella scuola di Amici ha conosciuto e si è innamorata di Sangiovanni. Molto amata e popolare su Instagram dove al suo profilo @giugiulola risultano iscritti oltre 1,2 milioni di follower.