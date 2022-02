Chi è Gloria Nicoletti? Biografia, lavoro, vita privata e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne che è uscita con Armando Incarnato e Diego Tavani.

Gloria Nicoletti- foto instagram.com

Gloria Nicoletti: Biografia e vita privata

Non si sa molto sulla vita di Gloria Nicoletti. È una donna originaria di Roma molto bella e affascinante della quale non si conosce la data di nascita.

Gloria ha una storia importante alle spalle: all’età di 20 anni si è innamorata di un uomo più grande di lei e si è sposata in meno di 6 mesi. Dalla loro unione è nata una figlia.

L’amore non è bastato a tenere insieme la famiglia e la relazione è giunta al capolinea con il divorzio. Da allora, però, Gloria non ha avuto più storie importanti.

Gloria Nicoletti: Lavoro

Al momento non si hanno notizie riguardanti l’eventuale lavoro attuale o del suo passato lavorativo di Gloria Nicoletti.

Gloria Nicoletti a Uomini e Donne

Gloria Nicoletti a Uomini e Donne- foto instagram.com

Gloria Nicoletti arriva negli studi di Uomini e Donne 2021-2022 e ha attirato subito l’attenzione di molti protagonisti del parterre maschile.

Nello stesso periodo la dama romana è uscita con Armando con il quale sentiva una forte attrazione fisica e con Mirko con il quale percepiva un’affinità mentale. Tuttavia entrambe le conoscenze sono andate male.

Gloria e Armando hanno incendiato lo studio discutendo riguardo le affermazioni del cavaliere partenopeo su una presunta intimità. La dama ha negato e ha affermato di non aver gradito il modo con cui l’uomo si è espresso.

Armando ha cercato di riallacciare la conoscenza con Gloria ma lei, dopo aver detto di averlo perdonato, lo ha messo da parte.

La dama ha iniziato a uscire con Diego (ex interesse di Ida Platano) e parallelamente con Francesco, ma le cose non sembrano andare per il verso giusto.

Più e più volte Gloria ha puntato il dito contro l’atteggiamento freddo di Diego, adducendo l’ipotesi di essere un ripiego. Diverso è il punto di vista del cavaliere che dice di averle aperto le porte del suo mondo.

Dopo l’ennesima incomprensione, legata a un mancato bacio da parte di Diego, Gloria ha deciso di chiudere i rapporti con lui.

Gloria Nicoletti: Instagram

Gloria Nicoletti ha profilo attivo Instagram con qualche migliaio di followers, tuttavia per conoscere quali sono le sue passioni è necessario inviare la richiesta per seguirla.