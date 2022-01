Chi è Jessica Selassié? Età, altezza, padre, madre, data di nascita, Wikipedia e Instagram della principessa

Chi è Jessica Selassié? Quanti anni ha? Qual è la sua data di nascita? E il suo segno zodiacale? Come si chiamano i suoi genitori? Ha una pagina su Wikipedia? La principessa Jessica Selassié è diventata nota nel nostro Paese grazie alla sua partecipazione insieme alle sue due sorelle alla sesta edizione del famoso reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ora conosciamola meglio scoprendo la sua età, altezza, biografia, ma anche il suo lavoro, la sua vita privata e il profilo Instagram.

Jessica Selassié – Foto: Instagram

Chi è Jessica Selassié? Biografia

Jessica Selassié – Foto: Instagram

Jessica Selassié è nata il 27 dicembre 1994, sotto il segno zodiacale del Capricorno, a Roma ed è cresciuta tra Roma e Londra, insieme alle sorelle Lucrezia e Clarissa. Infatti è una delle tre principesse etiopi, discendenti dell’omonima dinastia, detronizzata nel 1974. La pronipote dell’ultimo imperatore d’Etiopia è alta 170 cm e pesa 60 chili. Suo padre, Giulio Bissiri, è stato arrestato in Lussemburgo ed estradato in Svizzera con l’accusa di truffa. Oggi vive a Roma, in Piazza di Spagna, con la famiglia. Qui è accudita da un maggiordomo personale, uno staff che si prende cura di make-up e hairstyle a domicilio, e ha anche un autista personale. Jessica ha conseguito ben due lauree presso l’Università John Cabot di Roma. Jessica è celiaca, quindi deve stare molto attenta a quello che mangia. Non ha una pagina su Wikipedia, ma è molto seguita sui social network. Ha una farfalla tatuata sul braccio sinistro. Ama uscire e divertirsi con gli amici.

Chi è Jessica Selassié? Lavoro e vita privata

Jessica Selassié – Foto: Instagram

La sua attività lavorativa è quella di fashion blogger. Amante del mondo della moda e di tutto ciò che riguarda l’estetica, Jessica ha creato un blog personale in cui consiglia e sfoggia i suoi outfit eleganti e ricercati. Nel 2017 ha partecipato come concorrente al programma tv Riccanza 2, in occasione della quale ha dichiarato: “Io sono Jessica, sono la nipote dell’ultimo imperatore d’Etiopia e quindi sono una principessa! I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò… è molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi… non c’è il principe però io aspetto eh…”.

Si definisce pacata e tranquilla. Non ama i litigi. Nel 2021 ha partecipato come concorrente insieme alle sorelle al GF Vip 6. Attualmente è single, ma in passato ha avuto una love story con un uomo famoso dello show business italiano. Al suo profilo Instagram @jessyselassie risultano iscritti oltre 70mila followers.