Chi è Jo Squillo? Quanti anni ha? Qual è il suo vero nome e cognome? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama suo marito? La cantautrice, conduttrice televisiva e attivista italiana ha debuttato come esponente della musica punk rock e si è progressivamente spostata verso la dance pop ottenendo un forte successo con il brano Siamo donne in coppia con Sabrina Salerno. Ha infatti raggiunto la popolarità negli anni ’80 e si è affermata come cantautrice e conduttrice tv negli anni ’90. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata di Jo Squillo.

Jo Squillo – Foto: Facebook

Chi è Jo Squillo? La biografia

Jo Squillo – Foto: Facebook

Jo Squillo è il nome d’arte di Giovanna Coletti. Nata il 22 giugno 1962, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Milano, Jo è alta 165 cm e pesa 54 chili. Ha una sorella gemella monozigote alla quale è molto legata, Paola Coletti. I suoi genitori Aldo Coletti e la moglie di dieci anni più giovane sono morti pochi giorni prima della partenza di Jo Squillo per L’Isola dei famosi 2019. A distanza di pochi giorni erano venuti a mancare sia il padre che la madre. La mamma aveva una malattia degenerativa che da sei mesi la teneva ricoverata in ospedale, mentre il padre aveva avuto un ictus che si era poi trasformato in qualcosa di più grave.

Chi è Jo Squillo? La carriera

Jo Squillo – Foto: Facebook

Ha iniziato la sua carriera come cantante punk per poi raggiungere il successo nazionale ed europeo con la canzone Siamo donne. Negli anni ’90 ha avviato una carriera anche nel mondo della televisione, conducendo o partecipando a vario titolo a numerose trasmissioni nel corso degli anni. Negli anni 2000 ha fondato un canale satellitare chiamato Class TV Moda. Fin dagli inizi della sua carriera è stata inoltre attivista per svariate tematiche, tra cui femminismo ed ecologismo. Ha partecipato a diversi festival musicali, tra cui Il Festival di Sanremo. Ha lanciato 7 album e tantissimi singoli. Ha condotto tanti programmi tv e radiofonici oltre ad essere spesso opinionista nei salotti televisivi. Ha partecipato come concorrente a diversi reality show: dall’Isola dei famosi a La Fattoria fino al GF Vip. Inoltre ha recitato in alcuni film e ha firmato come regista diversi cortometraggi.

Chi è Jo Squillo? La vita privata

Jo Squillo è legata sentimentalmente da tantissimi anni a Gianni Muciaccia. Lui è un ex frontman di una band di musica Punk ed è diventato successivamente un produttore discografico e direttore artistico di successo. Ha lavorato a diversi programmi e canzoni della moglie tanto che dal ’99 è anche regista di TV Moda, il programma in onda su Class TV condotto dalla stessa Jo. Molto seguita e popolare sui social, Jo ha una pagina Facebook ufficiale che vanta quasi 150mila follower e un profilo Instagram con oltre 550mila followers.