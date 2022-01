Chi è Kabir Bedi? Età, altezza, peso, oggi, dove vive, figli, moglie, Grande Fratello, Sandokan

Chi è Kabir Bedi? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quando e dove è nato? Dove vive oggi? Come si chiamano i suoi figli? E la sua ultima moglie? Il famoso e apprezzato attore indiano naturalizzato italiano è diventato celebre per aver interpretato il ruolo di Sandokan nel più fortunato e noto telefilm italiano degli anni ‘70. Kabir Bedi è entrato a far parte del cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini, lunedì 3 gennaio 2022. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata del celebre attore.

Kabir Bedi – Foto: Facebook

Chi è Kabir Bedi? La biografia

Kabir Bedi – Foto: Facebook

Kabir Bedi è nato il 16 gennaio del 1946, sotto il segno zodiacale del Capricorno, a Lahore, nel Punjab pakistano, allora ancora sotto la sovranità dell’impero britannico, in una famiglia indiana di religione sikh. Sua madre, Freda Bedi, al secolo Freda Houlston, si convertì successivamente al buddismo. Suo padre, Baba Pyare Lal Bedi, era uno scrittore e filosofo di fede sikh, discendente dal primo guru dei sikh. La famiglia Bedi era in generale molto tollerante per quel che concerne religione e moralità. Alto 188 cm, pesa 75 chili, fisico perfetto e fascino mediorientale. Kabir ha studiato filosofia all’Università di Nuova Delhi. Il suo segreto per mantenersi sempre in forma è il seguente: mangiare tutte le mattine una mistura di olio di cocco, cannella, curcuma, pepe nero e miele. Oggi vive in India ed esattamente a Dubai la capitale dello stato del Maharashtra.

Chi è Kabir Bedi? La carriera

Kabir Bedi – Foto: Facebook

All’età di 30 anni è stato subito notato dal regista italiano Sergio Sollima per interpretare Sandokan (La Tigre della Malesia), conquistando grande notorietà soprattutto in Italia. Nel 1976 ha lanciato anche il singolo “I’m on the way to your heart”. In pochissimo tempo Kabir Bedi è diventato un volto noto in ambito internazionale, comparendo in almeno 60 film di Bollywood e svariate produzioni europee.

Nel 2004 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del reality show L’isola dei famosi a Samaná, arrivando secondo col 25% dei voti. Ha inoltre preso parte, nel 2007, alla quinta stagione della serie televisiva RAI Un medico in famiglia. Nel 2007 è protagonista dell’originale radiofonico Chat, in onda su Rai Radio 2, scritto da Roberto Cavosi in collaborazione con Edoardo Rossi. Cinematograficamente invece ha interpretato un piccolo ma importante ruolo nel film A/R Andata + Ritorno del 2004. Nel 2013 è stato testimonial di una campagna pubblicitaria per le compagnie di assicurazione Unipol, Fonsai e Milano. Durante la sua formidabile carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e la cittadinanza onoraria della città di Caggiano. Nel 2022 ha partecipato come concorrente, a gioco già iniziato, alla sesta edizione del GF VIP 6.

Chi è Kabir Bedi? La vita privata

Kabir Bedi con la sua ultima moglie Parveen Dusanj – Foto: Facebook

Kabir Bedi si è sposato quattro volte. La prima volta nel 1968 con Protima Gupta, modella e ballerina indiana, dalla quale ha avuto due figli: Pooja e Siddhart (morto suicida nel 1997). Il matrimonio è durato poco, un po’ per problemi di coppia e un po’ anche per la storia parallela che Kabir Bedi intraprese con l’attrice Parveen Babi. Kabir e Protima hanno divorziato nel 1973. Dopo 6 anni, Kabir Bedi si è risposata nel 1979, con Susan Humphreys, una stilista britannica. I due hanno avuto un figlio, Adam Bedi (1981), modello e attore di fama internazionale. Kabir si è sposato per la terza volta con Nikki Vijaykar, conduttrice televisiva e radiofonica, di 20 anni più giovane dell’attore. Questo matrimonio in particolare è durato pochissimo e nel 2006 Kabir ha cominciato una relazione d’amore con la ricercatrice indiana Parveen Dusanj. I due sono convolati a nozze il 15 gennaio del 2016 e tutt’ora stanno insieme.

Kabir è molto attivo anche sui social network, da Facebook a Instagram, in particolar modo su quest’ultimo social dove al suo account @ikabirbedi risultano iscritti 30mila follower.