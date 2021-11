Chi è Luca Salatino? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram del corteggiatore di Uomini e Donne giunto alla corte di Roberta Ilaria Giusti.

Luca Salatino- foto instagram.com

Luca Salatino: Biografia e vita privata

Luca Salatino è nato a Roma nel 1992 sotto il segno zodiacale dell’Acquario e lì è cresciuto coltivando le sue più grandi passioni, la boxe e la cucina.

Di lui non si sa molto, fatta eccezione che è figlio unico e ha ammesso di aver attraversato più di un momento difficile in passato.

Ha dovuto superare la separazione dei genitori e un periodo di depressione causato da un’operazione alla schiena che lo ha costretto a letto per mesi.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, si sa che ha dato il suo primo bacio a Napoli quando aveva 13 anni, si è innamorato solo una volta e quando si innamora lo fa capire dai suoi comportamenti.

Luca Salatino: Lavoro

Luca Salatino- foto instagram.com

Luca Salatino ha trasformato la passione per la cucina in un vero e proprio lavoro: il ragazzo è uno chef in un ristorante di Roma.

Dal punto di vista professionale può vantare un riconoscimento prestigioso: è stato incluso nella lista dei migliori chef romani per la preparazione della carbonara dal Gambero Rosso.

Parallelamente al lavoro continua a coltivare la sua passione per la boxe, gareggiando come dilettante nella categoria Elite.

Spesso lo chef romano viene associato a Fedez, ma il produttore musicale Luca Salatino in arte JT è nato a Catanzaro prima di lui (nel 1986).

Luca Salatino a Uomini e Donne

Luca Salatino- foto instagram.com

Luca Salatino si presenta all’appuntamento al buio in cui vengono presentate le due nuove troniste di Uomini e Donne 2021: Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole Conte.

Il corteggiatore romano ha subito mostrato interesse per Roberta e anche la tronista è rimasta affascinata dal ragazzo, un po’ per il suo aspetto e un po’ per la sua simpatia travolgente.

Roberta e Luca si sono subito trovati sulla stessa lunghezza d’onda, ma l’interesse della tronista per Samuele Carniani ha reso tutto più complicato.

Dopo varie incomprensioni e un’uscita dallo studio in lacrime, però, i due si sono chiariti e si stanno conoscendo meglio.

Luca Salatino: Instagram

Luca Salatino- foto instagram.com

Luca Salatino ha un profilo Instagram con all’attivo pochi post e qualche migliaia di follower, ma la sua popolarità è cresciuta molto grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate dai followers ci sono quelle che mostrano le sue più grandi passioni e quelle in compagnia dei suoi affetti.