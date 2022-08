Chi è Lucia Scherillo? Biografia, vita privata e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne

Chi è Lucia Scherillo? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne che ha catturato l’attenzione di opinionisti e pubblico.

Lucia Scherillo- foto instagram.com

Lucia Scherillo: Biografia e vita privata

Lucia Scherillo è nata nel 1950 e ha origine campane ma, dietro la sua simpatia travolgente, nasconde una vita tutt’altro che semplice.

La dama ha raccontato di essere la terzultima figlia di una famiglia numerosissima, 25 in tutto tra fratelli e sorelle (molti dei quali morti prima della sua nascita). Tuttavia è cresciuta in collegio dall’età di 3 anni.

La sua vita cambia quando da giovanissima (appena sedicenne) conosce l’uomo che diventerà poi suo marito e la renderà madre di 5 figli.

Purtroppo è rimasta vedova, ma non è sola. Attualmente vive a Pozzuoli e si divide tra i figli, i nipoti e i pronipoti.

Luciaama la danza e coltiva questo hobby frequentando corsi di balli di gruppo e andando a ballare nei weekend.

Lucia Scherillo a Uomini e Donne

Lucia Scherillo a Uomini e Donne- foto instagram.com

Lucia Scherillo arriva a Uomini e Donne presentandosi come una signora allegra in cerca di un uomo amante della danza (proprio come lei).

La dama ha rifiutato (forse) con poca delicatezza il signor Bruno, arrivato per conoscerla, destando le critiche della storica opinionista Tina Cipollari.

Ha frequentato Antonio per un breve periodo, ma l’assenza di un corteggiamento all’altezza delle sue aspettative l’ha spinta a chiudere la conoscenza.

Lucia si è fatta conoscere per la sua simpatia e i battibecchi con Tina, ma non ha ancora trovato l’uomo che l’ha conquistata.

Lucia Scherillo: Instagram

Lucia Scherillo- foto instagram.com

Lucia Scherillo ha un profilo Instagram attivo che vanta qualche centinaia di follower, nonostante la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Le foto della dama del trono over risalgono a qualche anno fa, ma la mostrano sempre sorridente intenta a godersi le passioni e la famiglia.