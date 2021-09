Chi è Marcello Messina? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha fatto battere di nuovo il cuore di Ida Platano.

Marcello Messina- foto instagram.com

Marcello Messina: Biografia e vita privata

Marcello Messina è nato nel 1974 a Torino e lì è cresciuto e abita tutt’oggi, ma a parte questo non si sa molto altro su di lui.

Le uniche informazioni arrivano direttamente dalla sua presentazione nel parterre del people show di Maria De Filippi.

Della sua vita privata si sa soltanto che non è mai stato sposato, non ha mai convissuto e non ha figli. Tuttavia non esclude una relazione completa in futuro.

Marcello Messina: Lavoro

Marcello Messina lavora come agente immobiliare nella sua città di origine da oltre 13 anni, ma in molti credono che la partecipazione a Uomini e Donne possa aprirgli nuove opportunità lavorative.

Marcello Messina a Uomini e Donne

Marcello Messina a Uomini e Donne- foto instagram.com

Marcello Messina arriva negli studi di Uomini e Donne nella stagione 2021/2022 per mettersi alla prova e incontrare il grande amore.

La sua strada si incrocia subito con quella di Ida Platano, la dama reduce da una burrascosa relazione con l’ex cavaliere Riccardo Guarnieri.

I due si sono piaciuti subito e si sono visti: tra loro è scattato un grande feeling culminato in un bacio appassionato.

La parrucchiera bresciana si è detta contenta, ma ha confessato di essere rammaricata per averlo visto addormentarsi mentre parlavano.

Dal canto suo, però, il cavaliere ha giustificato il comportamento con la stanchezza dovuta al trantran delle registrazioni.

Marcello Messina: Instagram e altri social

Marcello Messina- foto facebook.com

Marcello Messina è entrato nel parterre di Uomini e Donne guadagnando una popolarità immediata, Tuttavia il suo profilo Instagram e l’account Facebook non sono molto seguiti.