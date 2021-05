Chi è Marco Pistonesi? Biografia, lavoro, Instagram e curiosità del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha attirato le attenzioni di Ida Platano ed Elisabetta Simone.

Marco Pistonesi- foto instagram.com

Marco Pistonesi: Biografia e vita privata

Marco Pistonesi è originario di Roma, città in cui vive attualmente, ma di lui non si sa la data di nascita esatta (ha poco più di 40 anni).

Di lui non si sa molto, nonostante abbia un profilo Instagram. Molto probabilmente ama mantenere una certa privacy.

Marco Pistonesi: Lavoro

Marco Pistonesi- foto instagram.com

Quello che sappiamo di Marco Pistonesi arriva direttamente dalla sua presentazione ufficiale a Uomini e Donne.

È uno sportivo ed è riuscito a trasformare una delle sue passioni più grandi in un lavoro: Marco lavora come personal trainer.

Marco Pistonesi a Uomini e Donne

Marco Pistonesi a Uomini e Donne- foto instagram.com

Marco Pistonesi arriva nel parterre maschile di Uomini e Donne durante le ultime settimane di programmazione della stagione 2020-2021.

La prestanza fisica di Marco colpisce subito diverse dame del parterre femminile, prima tra tutti Ida Platano. Tra l’altro il suo arrivo coincide con il ritorno in studio tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Marco non passa inosservato neanche a Elisabetta Simone, reduce della fine della storia con Luca Cenerelli. La dama ha scelto proprio lui per rimettersi in gioco.

La conoscenza tra Elisabetta e Marco ha suscitato la gelosia di Luca che ha finito per mandare in confusione la dama.

A quel punto, la new entry ha precisato di essere disposto a fare un passo indietro se per Elisabetta e Luca ci sono i presupposti per ricucire la loro storia.

Marco Pistonesi: Instagram

Marco Pistonesi- foto instagram.com

Marco Pistonesi ha un profilo Instagram, ma non sembra essere troppo attivo sui social. Tuttavia le cose potrebbero cambiare a seguito della sua partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto pubblicate dal nuovo cavaliere del trono over ci sono quelle che lo immortalano impegnato nelle sue passioni, dal fitness alla pittura fino ai viaggi. Insomma sembra avere moltissimi interessi.