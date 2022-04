Chi è Nicolas Vaporidis? Anni, altezza, peso, biografia, figlia, Giorgia Surina, Wikipedia, film, Isola, moglie, attore

Chi è Nicolas Vaporidis? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Cosa fa? Chi è la moglie di Nicolas Vaporidis? Ha una pagina su Wikipedia? Come si chiama sua figlia? Chi è la sua attuale fidanzata? Dove abita? Attore e produttore cinematografico di successo, nel 2006 ha fatto sognare milioni di spettatori grazie al film che lo ha portato alla notorietà: Notte prima degli esami, che ha vinto oltre 40 premi in festival italiani e stranieri e ad ha ottenuto 10 candidature ai David di Donatello. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera, vita privata e profili social di Vaporidis.

Nicolas Vaporidis – Foto: Facebook

Chi è Nicolas Vaporidis? La biografia

Nicolas Vaporidis da bambino – Foto: Facebook

Nicolas Vaporidis è nato il 22 dicembre 1981, sotto il segno zodiacale del Capricorno, a Roma da padre greco e madre romana, che si separarono quando era piccolo. Alto 175 cm, pesa 75 chili, fisico asciutto, capelli castani e occhi marroni. Si è diplomato al Liceo Classico Luciano Manara di Roma e si è poi iscritto al corso di Scienze della Comunicazione all’Università Sapienza. Dopo poco però si è trasferito a Londra per seguire i corsi di recitazione al Lee Strasberg Theatre Institute e, per mantenersi, ha lavorato come cameriere. Ha almeno un tatuaggio grande sull’avambraccio destro. Ha una pagina su Wikipedia e Facebook. Al suo profilo Instagram @nicolasvaporidis risultano iscritti oltre 215mila followers.

Chi è Nicolas Vaporidis? La carriera

Nicolas Vaporidis in Notte prima degli esami – Foto: Facebook

Tornato in Italia ha frequentato soltanto per pochi mesi la scuola di recitazione Teatro Azione, diretta da Cristiano Censi e Isabella Del Bianco grazie alla quale il giovane romano ha recitato in spettacoli teatrali per lo più di matrice shakespeariana.

Nel 2002 ha interpretato il primo film, Il ronzio delle mosche, regia di Dario D’Ambrosi, con Greta Scacchi. L’anno seguente Enrico Oldoini gli ha affidato la parte di protagonista in 13dici a tavola (2004), film vincitore dei Los Angeles Italian Film Awards. Sempre con Oldoini, ha girato la miniserie tv A casa di Anna, in onda su Rai 1 nel 2004. Nello stesso anno è protagonista, insieme con Piera Degli Esposti, del cortometraggio Corpo immagine, diretto da Marco S. Puccioni, in cui ha recitato completamente nudo. Il corto è stato presentato, fuori concorso, alla Biennale di Venezia.

Nel 2005 ha girato la serie tv Orgoglio capitolo terzo, trasmessa da Rai Uno nel 2006 e diretta da Giorgio Serafini e Vincenzo Verdecchi, e in un piccolo ruolo in Ti amo in tutte le lingue del mondo, diretto da Leonardo Pieraccioni, mentre nel 2006 è apparso nell’episodio Testimone silenzioso della serie tv di Canale 5, R.I.S. 2 – Delitti imperfetti, regia di Alexis Sweet. Sempre nel 2006 è il protagonista del film di grande successo Notte prima degli esami, diretto da Fausto Brizzi, nel quale ha recitato accanto a Cristiana Capotondi, con la quale avrà una relazione di un anno.

Nel 2007 sono usciti nelle sale i film Notte prima degli esami – Oggi, in cui è protagonista insieme con Carolina Crescentini, e Last Minute Marocco, con Maria Grazia Cucinotta, Valerio Mastandrea e Lorenzo Balducci. Nello stesso anno ha girato Cemento armato, opera prima di Marco Martani, con Carolina Crescentini, Come tu mi vuoi, regia di Volfango De Biasi, ancora con Cristiana Capotondi. Nel 2008 ha recitato la parte di Massimo nel film Questa notte è ancora nostra, diretto da Paolo Genovese e Luca Miniero.

Nel 2009 è tornato sul grande schermo con il film Iago, regia di Volfango De Biasi accanto a Laura Chiatti. Sempre nel 2009 ha interpretato e prodotto il film di Riccardo Grandi Tutto l’amore del mondo con Ana Caterina Morariu e Sergio Rubini.

Nel 2010 è tornato a lavorare con Fausto Brizzi nel film Maschi contro femmine. Nello stesso anno ha recitato nel film Tutto l’amore del Mondo diretto da Riccardo Grandi. Nel 2012 ha girato Ci vediamo a casa di Maurizio Ponzi insieme a Primo Reggiani, Ambra Angiolini e Edoardo Leo. Nella primavera del 2013 ha condotto, al fianco di Paolo Ruffini, una puntata di Colorado su Italia 1. Sempre nel 2013 ha girato con la regista cilena Alicia Sherson Il futuro, primo e unico film tratto da un libro di Roberto Bolano, dove ha recitato al fianco di Rutger Hauer. Il film ha vinto il festival di Rotterdam. Nel 2017 ha ottenuto un ruolo nel film Tutti i soldi del mondo, diretto da Ridley Scott, con Christopher Plummer (che ha sostituito il protagonista originale, Kevin Spacey), Mark Wahlberg e Michelle Williams.

Nel 2022 ha partecipato come concorrente alla sedicesima edizione de L’isola dei famosi condotta da Ilary Blasi su Canale 5.

Chi è Nicolas Vaporidis? La vita privata

Nicolas Vaporidis al mare – Foto: Facebook

Dopo essere stato fidanzato con Cristiana Capotondi e Ilaria Spada, nel 2012 si è unito in matrimonio con Giorgia Surina, dalla quale ha poi divorziato nel 2014. Oggi è felicemente single.