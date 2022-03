Chi è Nicolò Scalfi? Età, altezza, dove abita, oggi, biografia, Caduta libera, Instagram, Wikipedia e Avanti un altro

Chi è Nicolò Scalfi? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Qual è il suo segno zodiacale? Dove abita? Che fine ha fatto? Ha una pagina su Wikipedia? Qual è il suo profilo su Instagram? Il grande e micidiale campione del game show di Canale 5, Caduta libera, è diventato un personaggio molto noto grazie alla partecipazione e al montepremi vinto al programma di Gerry Scotti. Dopo aver partecipato ad Avanti un altro è nel cast dei concorrenti del programma tv La Pupa e il Secchione Show 2022 di Barbara d’Urso. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, peso, altezza, biografia, carriera, vita privata e profili social.

Chi è Nicolò Scalfi? La biografia

Nicolò Scalfi è nato nel 1999 (la data di nascita non è stata ancora svelata) a Sarezzo in provincia di Brescia. Alto 1,70 , pesa circa 70 chili, capelli castani, occhi marroni, fisico perfetto e ha come tatuaggi il numero 21 sopra il gomito destro, un leone sulla spalla destra e la scritta “veni, vidi, vici” sul fianco. Il padre si chiama Alessandro Valter Scalfi ed è un operaio ormai prossimo al pensionamento e la madre Nadia Belleri è un’inserviente. Il ragazzo è molto legato a sua nonna con la quale completa i cruciverba dopo il caffè. Nicolò dopo gli studi al liceo scientifico si è iscritto all’Università al corso di Design Industriale al Politecnico di Milano. Tuttavia Nicolò non ha completato gli studi, poiché li abbandona dopo soli due anni, e si è iscritto al corso di Laurea in lettere moderne all’Università Cattolica di Milano. Non ha una pagina su Wikipedia, ma ha un profilo privato su Facebook e un profilo su Instagram dove vanta quasi 100mila followers. Nicolò è appassionato di calcio e tifoso del Milan. Il suo calciatore preferito è Krzysztof Piatek.

Chi è Nicolò Scalfi? La carriera e la vita privata

Nicolò è un ragazzo molto giovane e non conosciuto nel mondo televisivo almeno prima di partecipare e vincere a Caduta libera, il quiz show di Gerry Scotti. Infatti il Campioncino deve questo soprannome alla sua straordinaria prestazione al noto quiz televisivo condotto da Gerry Scotti. Nicolò ha partecipato a 88 puntate del quiz da campione, e già questo è un record, infatti mai nessuno nella storia del quiz ha raggiunto questi numeri, portando a casa oltre 812.000 € (da ottobre 2018 a luglio 2019 più tre puntate nel torneo dei Campioni andato in onda nel 2021).

Su come abbia speso il montepremi vinto ha dichiarato: “Per ora i soldi che ho vinto li ho spesi per lo studio e il resto li sto tenendo da parte per altri progetti. Sto approfittando delle possibilità che mi ha offerto la televisione”.

Dopo il trionfo a Caduta libera ha subìto minacce e insulti sui social dagli haters. Alcune critiche e commenti insinuavano a possibili aiuti che il campione avrebbe ricevuto nel gioco. Oggi collabora come giornalista sportivo con BresciaOggi e nel 2022 è nel cast dei concorrenti vip de La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Nicolò Scalfi ha frequentato per un periodo la concorrente Valeria Filippetti. L’ultima fidanzata di Nicolò si chiamava Sara Mustari, ma anche con lei la storia d’amore è finita presto. Oggi è felicemente single.