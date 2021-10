Chi è Noemi Baratto? Biografia, lavoro, vita privata e Instagram della corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne che ha rubato il cuore di Matteo Fioravanti.

Noemi Baratto- foto spettengolando.it

Noemi Baratto: Biografia e vita privata

Noemi Baratto è nata il 4 gennaio del 2000 a Napoli sotto il segno zodiacale del Capricorno, ma di lei non si sa molto altro.

Non si hanno notizie neanche riguardo la sua vita privata, fatta eccezione per la sua situazione sentimentale prima della scelta.

Noemi Baratto: Lavoro

Attualmente Noemi Baratto lavora come parrucchiera in un salone della sua città di origine in cui vive, cioè Napoli.

Pur essendo molto riservata, sembra che la bellissima napoletana abbia lavorato anche come indossatrice e modella in passato.

Noemi Baratto a Uomini e Donne

Noemi Baratto a Uomini e Donne- foto wittytv.it

Noemi Baratto diventa corteggiatrice di Matteo Fioravanti durante il trono classico di Uomini e Donne 2021-2022.

Capelli riccissimi, sguardo seducente e fisico perfetto: la corteggiatrice non è passata inosservata e ha iniziato a conoscere meglio il tronista.

Tra Noemi e Matteo è scoccata la scintilla e il tronista e ha accelerato il suo percorso scegliendola a sorpresa dopo appena due mesi di conoscenza.

Dopo aver visto il montaggio dell’ultima esterna con Noemi, infatti, Matteo si è commosso a tal punto da spingere Raffaella Mennoia a suggerirgli di fare la sua scelta.

Noemi Baratto: Instagram

Noemi Baratto ha un profilo Instagram privato con all’attivo migliaia di followers (numero destinato a salire dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne e la scelta di Matteo).

Tra le foto più apprezzate ci sono quelle che la vedono in compagnia ai suoi amici e quelle in cui è insieme al suo gatto Simba.