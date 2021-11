Chi è Patrizia Pellegrino? Altezza, biografia, figli, oggi, Instagram, compagno, GF, carriera dell’attrice

Chi è Patrizia Pellegrino? Quanti anni ha? Cosa fa oggi? Chi è il marito? Che problemi ha la figlia dell’attrice? Patrizia Pellegrino non ha di certo bisogno di presentazioni. L’attrice, conduttrice televisiva, showgirl cantante e attrice teatrale è uno dei personaggi tv più popolari e famosi dello show business italiano. Qual è il suo profilo Instagram? Che tumore ha avuto Patrizia Pellegrino? Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata dell’attrice.

Chi è Patrizia Pellegrino? La biografia e la carriera

Patrizia Pellegrino è nata il 28 luglio 1962, sotto il segno zodiacale del Leone. Alta 165 cm, pesa 60 chili e ha un fisico perfetto. Ha debuttato come attrice al cinema nel 1981 in Onore e guapparia di Tiziano Longo. In televisione ha debuttato su TRM Televisione Radio del Mezzogiorno di Matera come valletta nella trasmissione Scoprifuoco condotta dal dj Gigi Marziali. Successivamente è tornata in TV con Peppino di Capri in Odeon ed è stata scelta da Luca De Filippo come protagonista della fiction Petrosinella. Ha svolto anche una carriera di cantante, lanciata da Corrado con la sigla Beng! del programma televisivo Gran Canal. Ha posato senza veli per diverse riviste erotiche tra le quali Playboy e Playmen. Come cantante ha lanciato due album, un EP e diversi singoli.

Come conduttrice ha successivamente presentato Chewing gum show insieme a Maurizio Micheli, Night and Day, Chi tiriamo in ballo, Il piacere dell’estate e Sereno Variabile. Dalla fine degli anni Ottanta si è dedicata al teatro in diversi ruoli impegnati. Dopo aver incassato un buon successo con la piéce di Sandro Mayer Bivio d’Amore, nel 2004 ha partecipato alla seconda edizione del reality show L’isola dei famosi. Oggi lavora come attrice teatrale e produttrice cinematografica. Dal 14 settembre 2010 ha condotto Botteghe e mestieri sul canale satellitare Leonardo. Da novembre 2021 parteciperà come concorrente al reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini.

Chi è Patrizia Pellegrino? La vita privata

Patrizia ha tre figli: Tommaso e Arianna (avuti dall’ex marito Pietro Antisari Vittori) e Gregory, adottato in Russia, la cui vicenda è documentata nel libro autobiografico Per avere Gregory. Il 28 maggio 2005 si è sposata con l’imprenditore Stefano Todini, da cui però si è separata nel 2013. Arianna è affetta dalla nascita da una grave malattia genetica che, secondo il parere dei medici, le avrebbe impedito di camminare. La ragazza, grazie alla fisioterapia e alla sua tenacia, oggi pur non essendo del tutto autonoma, cammina e vive una vita serena grazie anche al fortissimo legame con la madre. L’attrice ha una sua pagina Facebook e un profilo Instagram (@patpellegrino) con quasi 100mila followers.