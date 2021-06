Chi è Sara Zilli? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne che ha frequentato Biagio Di Maro.

Sara Zilli- foto instagram.com

Sara Zilli: Biografia e vita privata

Sara Zilli è nata intorno agli anni ’60 e ha origine toscane, ma di lei non si hanno informazioni circa la sua vita passata.

Dalle parole della donna si intuisce che ha due figli già grandi e molto probabilmente è stata sposata prima di arrivare nel parterre del people show di Maria De Filippi.

Quello che sappiamo con certezza è che Sara è una donna che sa quello che vuole e non è disposta alle mezze soluzioni.

Sara ama dilettarsi con il tango e vorrebbe incontrare qualcuno in grado di dare una sfumatura diversa alla sua vita.

Sara Zilli: Lavoro

Sara Zilli lavora come commerciante di vendita al dettaglio di biancheria intima e abbigliamento intimo nella città di Fiesole.

Sara Zilli a Uomini e Donne

Sara Zilli- foto instagram.com

Sara Zilli arriva a Uomini e Donne durante il format misto e cattura subito l’attenzione di molti cavalieri grazie alla sua bellezza, alla sua eleganza e alla sua riservatezza.

Biagio Di Maro viene subito colpito da Sara e decide di frequentarla e lasciarsi definitivamente alle spalle il capitolo “Gemma Galgani”.

“Siamo usciti, c’è stato qualche bacio e, ad un certo punto, le ho chiesto: ‘vuoi fare l’amore’?”, ha dichiarato il cavaliere napoletano.

Dal canto suo, però, la dama non si è scomposta e ha rivelato: “Non è successo niente . Non ho una storia da sei anni e vado a piccoli passi”.

Nonostante l’atteggiamento diretto, i due hanno continuato a uscire, salvo poi chiudere ogni rapporto e andare su sentieri diversi.

Tuttavia per Sara non è ancora arrivato il momento di dire addio alla trasmissione, visto che per lei è arrivato Mauro.

Sara Zilli: Instagram e Facebook

Sara Zilli- foto facebook.com

Sara Zilli ha un profilo privato su Instagram e un profilo personale su Facebook dal quale si evince il suo amore per il tango e il suo legame profondo con la famiglia e gli amici.